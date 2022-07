Patricia Pardo reconoce que está triste porque hay machismo en el noviazgo

Patricia Pardo es una mujer feliz tanto en el trabajo como en su vida privada. Se ha ganado el reconocimiento de la audiencia al sustituir de la mejor forma a la presentadora titular de El programa de Ana Rosa.

Es una periodista que, desde que está el mando del espacio que ha presentado Ana Rosa Quintana, no tiene problema en mojarse sobre ciertos temas sensibles. En este caso, hablamos de una serie de comportamientos que denotan cierto machismo. Patricia Pardo ha querido comentarlos en plano directo.

El caso es que la gallega ha opinado de forma sincera sobre uno de los concursantes que más ha dado de qué hablar en Supervivientes.

Nos referimos a la figura de Alejandro Nieto, actual pareja de Tania Medina, otra superviviente que en su caso fue expulsada hace unas semanas por la audiencia.

Patricia Pardo pone el foco en una pareja de 'Supervivientes'

El programa del verano ha comenzado este lunes una nueva etapa con el regreso de Patricia Pardo y el sinfín de cambios que ha provocado la marcha de Sonsoles Ónega. Con todo, Joaquín Prat ya trabaja a caballo desde ayer presentando Ya es mediodía y El programa de verano.

En compañía de Patricia Pardo, el presentador ha tomado las riendas de las secciones de sucesos y el 'club social'. En este corrillo de debate del 'club social', se han puesto sobre la mesa las últimas dudas de Alejandro Nieto sobre su novia Tania Medina en Supervivientes 2022.

Sobre todo, se ha puesto el foco en la llamativa reacción de la modelo canaria justificando a su pareja. "Otro de los obstáculos para que una relación no funcione es la desconfianza. Digo esto, porque parece que la distancia está haciendo mella en Alejandro que desconfía de Tania", decía Patricia Pardo.

"Desde luego, tiene un punto machista terrible"

"Se lo tiene que hacer mirar este chico", deslizaba Joaquín Prat. "Desde luego, tiene un punto machista terrible", sentenciaba Patricia Pardo dando paso al vídeo en el que se muestra a Alejandro dudando de su pareja. Tenía la preocupación de que Tania conociese a alguien de fiesta, aprovechando que estamos en pleno verano.

A pesar de sus quebraderos de cabeza, Anabel Pantoja intentaba por todos los medios hacerle ver que Tania está loca por él y que no le va a engañar.

Eso sí, después de ver el discurso de Alejandro, Tania sacaba la cara por su novio. "No es para alarmarse escuchar esta conversación a estas alturas porque Alejandro está ahí dentro, está solo. Y los que estamos fuera que hemos estado allí sabemos que allí le das vueltas a todo".

"Y es normal que tenga sus dudas e inseguridad, pero si pudiera le tranquilizaría y le diría que está todo bien", apuntaba la canaria.

Críticas a Tania Medina tras justificar lo de su novio

Al finalizar del vídeo en El programa del verano, Patricia Pardo se mostraba muy contundente con el exconcursante de La isla de las tentaciones. "Esto es normalizar el machismo, me vais a perdonar. Esto me parece tremendo, la forma en la que le justifica me provoca una tristeza tremenda…", decía contrariada la periodista.

Para reforzar la opinión de Patricia Pardo, Paloma García-Pelayo también ha incidido en ello. "Cuando habla Tania dice que esto es ‘como siempre’, efectivamente, nada ha cambiado".

"Ella le está justificando o normalizando. Lo único que tiene que entender Alejandro es que la libertad existe, pero también para tu pareja. No por tenerla más atada va a ser más feliz o va a funcionar mejor", exponía la colaboradora.

