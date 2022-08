Patricia Pardo recibe un mensaje y confirma que la enfermedad será dura y larga

Patricia Pardo se ha convertido en una de las protagonistas del verano. No solo por su profesionalidad delante de la cámara, que también, sino por su reciente relación con Christian Gálvez, el expresentador de Pasapalabra. A pesar de ser muy celosa de su vida privada, la periodista no se ha escondido y eso ha causado un gran revuelo.

Hoy, Patricia es noticia al recibir un mensaje y hacerse público. En este, un texto que habla de una dura y larga enfermedad.

Patricia Pardo, la mujer del momento

Además de los habituales colaboradores de Sálvame, la sorpresa del año se la han llevado los telespectadores al descubrir que Patricia Pardo también forma parte de los celebrities del verano. Su salto a la fama se produjo cuando, después de varios meses presentando El programa de Ana Rosa, saltó a la luz su nueva relación.

| España Diario

Además de por hacer bien su trabajo al mando de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo empezó a ser el foco de la noticia. El motivo no era otro que su relación con Christian Gálvez. El expresentador de Pasapalabra hacía muy poco tiempo que lo dejó con su mujer, algo que llamaba mucho la atención.

Además, la pareja, lejos de esconderse, caminaba por las calles de Madrid cogidos de la mano. Por si fuera poco, eran continuos los mensajes de cariño que el presentador le dedicaba a Patricia en la radio siempre que tenía ocasión.

La pareja ha viajado a Egipto y, aunque no hay fotos de ambos disfrutando el momento, los comentarios hablan por sí solos. Sin embargo, esta historia de amor, que aún sigue creciendo, no ha sido tan bonita como parece.

Patricia ha tenido sus altibajos y, en más de una ocasión, le ha podido la presión. Han sido muchas las críticas que ha recibido y esto lo ha tenido que soportar, incluso, en su propio programa. Hoy, sin ir más lejos, ha recibido un mensaje que le ha dejado muy tocada.

El mensaje que lo confirma

Esta vez, no se trata de ningún insulto ni crítica hacia ella y su relación. Esta vez, el papel de Patricia es muy diferente. Si algo caracteriza a la presentadora es de ser muy buena compañera de trabajo.

Es por eso que ahora la gallega está siendo un apoyo fundamental para su amigo Joaquín Prat. Hace unos días, salía a la luz el problema que este tiene con su hermano, Federico, adicto desde hace muchos años.

| Telecinco

El joven concedía una entrevista en Canal 8 y aseguraba que estaba solo. “Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra, la relación con mi familia es un poco delicada. No estoy contento con ellos, apenas nos hablamos”, explicaba.

Las alarmas saltaron enseguida y miles de medios de comunicación se pusieron en contacto con Joaquín. Este ya había hablado alguna vez de su hermano, concretamente, en Planeta Calleja. Allí, confesó que “al final, todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere”.

Sin embargo, esto no fue suficiente y su hermana, Andrea, no tuvo más remedio que dar una larga explicación de la situación. Con un texto publicado en su perfil de Instagram aseguraba que la situación era muy complicada.

| Instagram

Junto a su hermano, la familia al completo lleva más de 12 años luchando por su adicción. Sin éxito alguno, finalmente decidieron que Federico cumpliera sus deseos de vivir en el sur. Tan solo unos días después de esta confesión, Andrea ha dado las gracias por el apoyo recibido.

“Gracias infinitas por tantas llamadas y mensajes de amigos y desconocidos para mostrarnos su apoyo y cariño. No he podido contestar a todos, pero os lo agradezco. Son muchas las familias que están pasando por lo mismo”, explicaba.

