Patricia Pardo, muda al descubrir que el nuevo hijo viene dispuesto a alterar su vida

Patricia Pardo jamás imaginó que su vida iba a cambiar drásticamente en los últimos meses. Su trabajo siendo la presentadora de El programa de Ana Rosa así como su vida personal con Christian Gálvez está siendo una sorpresa para todos. Aunque, en esto último, se le está torciendo la vida a Patricia.

Las cosas, que parecían ir viento en popa con el expresentador de Pasapalabra, se han transformado. Patricia ha descubierto algo de su novio que no le habría gustado en absoluto. Muchos aseguran que Almudena Cid está saltando de alegría.

Patricia Pardo, en shock

Estamos acostumbrados a ver a una Patricia Pardo sonriente. Ni siquiera los falsos rumores sobre su vida han alterado jamás su manera de hablar delante de las cámaras. Sin ir más lejos, eran unas preguntas comprometidas al principio de verano las que se le hacía a la presentadora.

Sin más remedio, la gallega contestaba a todas con educación, afirmando que algún plan con Christian Gálvez sí que tenía planeado para este verano. Sin embargo, en el mundo de la presentadora no todo son risas ni amabilidad.

Ahora que vuelve Ana Rosa Quintana de nuevo al plató, Patricia ha confesado que no han sido meses fáciles. La presión que supone presentar uno de los programas más vistos de la mañana en televisión a veces ha podido con ella.

A esto, además, hay que sumarle que Patricia se convirtió en la protagonista de los titulares por su relación sorpresa con Christian Gálvez. La gallega le conoció al poco tiempo de que este rompiera con su relación de más de 11 años con Almudena Cid.

En seguida, las fotografías de ambos paseando por la calle, así como los comentarios que se dedicaban en redes hacían saltar todas las alarmas. Ninguno de los dos lo afirmaba, aunque tampoco lo negaba. Hoy, ya son oficialmente una pareja que está disfrutando como si de una luna de miel se trata.

Todo se le tuerce a Patricia

No obstante, como todo en la vida, las cosas buenas también traen consigo cosas malas. Es la situación en la que se encuentra actualmente Patricia Pardo. La presentadora se ha dado de bruces con la realidad de su chico, y no le ha gustado mucho.

Y el motivo no es otro que los deseos de Christian Gálvez por tener más niños. Esto no sería del agrado de Patricia porque, de su anterior relación, ya tiene dos hijas, Aurora y Sofía de tres y seis años.

Aunque es cierto que el presentador de Pasapalabra ya conoce a las niñas, Patricia no estaría pensando en ampliar la familia. Algo en lo que choca con Christian. Al parecer, el presentador no deja de afirmar que él quiere ser padre y no duda en gritarlo a los cuatro vientos.

“Me flipan los niños, me gusta jugar con ellos. A mí me flipan los niños, tengo paciencia, me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta”, explicaba en la radio.

“Yo sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco”, concluía bromeando.

Patricia Pardo no se lo cree

Al parecer, esta idea de ampliar la familia no estaría en los planes de Patricia que cumplió su deseo de ser madre hace mucho tiempo. No obstante, para Christian Gálvez, lamentablemente, esta situación no sería nada nueva.

Uno de los motivos por los que rompió con Almudena fueron las pocas ganas que la exgimnasta tenía de quedarse embarazada. Al parecer, el deseo de la joven a corto plazo no era convertirse en madre.

Una situación que llegó al límite y que provoco la ruptura después de once años de relación. Por el momento, Patricia no ha llegado a discutir, pero no se descarta que este tema sea un motivo de conflicto entre la pareja próximamente.