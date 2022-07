Patricia Pardo y los gritos que le han obligado a hablar de la crisis con los suyos

Patricia Pardo no ha podido evitar pasar por alto los gritos que han desatado una de las mayores guerras mediáticas de la historia. La periodista se ha visto obligada a hablar con su círculo más cercano de todo lo que ha pasado en las últimas horas.

Desde que Ana María Aldón decidió hacer las maletas y desaparecer del mapa, no se habla de otra cosa. Y es que, durante el mes que ha estado fuera de su casa, los rumores de separación entre la diseñadora y Ortega Cano no han dejado de crecer.

Aunque la exsuperviviente aseguró que sigue viviendo y durmiendo junto a su marido, las polémicas declaraciones que ofreció en Déjate querer, han avivado aún más la llama.

Durante su entrevista con Toñi Moreno, la gaditana señaló a Gloria Camila como una de las personas que habían puesto en peligro su matrimonio.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'".

Este miércoles, 20 de julio, y tras este tenso momento, Patricia Pardo se quedó totalmente muda al ver a Ortega Cano perder los papeles como nunca antes lo había hecho. Y es que, después de que en Sálvame aseguraran que se habían separado, el diestro no dudo en arremeter duramente contra ellos.

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Ya no tengo fuerzas… Estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan".

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. Les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando y con todo lo que he sufrido en mi vida, no puedo más", aseguró el maestro a voces. "Sálvame son enemigos míos".

Ahora, Patricia Pardo ha comentado con el resto de sus compañeros de El programa del verano esta preocupante salida de tono.

Patricia Pardo no se calla

Patricia Pardo ha decidido contar todo lo que piensa sobre la última intervención televisiva de Ortega Cano. Este jueves, 21 de julio, la presentadora y el resto de colaboradores de El club social del programa dedicaron parte de su emisión a comentar este histórico momento.

La actual pareja de Cristian Gálvez no puede comprender cómo Ortega Cano ha sido capaz de culpar a Telecinco de sus problemas familiares, ya que han sido su hija y su mujer las que se han dedicado a sacar los trapos sucios en los platós de televisión.

"Me parece injusto", ha asegurado Patricia Pardo, tras ver el vídeo completo del torero en Sálvame. "Está muy enfadado después de las declaraciones de su mujer Ana María Aldón. Ese matiz es importante", dijo, haciendo énfasis en las palabras "su mujer".

La presentadora de Telecinco ha dejado muy claro que a quien tendría que pedir explicaciones de todo lo que ha sucedido es a su todavía mujer, y no señalar a los medios de comunicación como los culpables directos de su desgracia.

"No parece estar enfadado con su mujer y culpa a los medios de comunicación", apuntó Patricia Pardo, visiblemente molesta.

Por su parte, Joaquín Prat ha asegurado que entiende perfectamente la salida de tono que ha tenido el maestro. "Yo entiendo la reacción de Ortega Cano, está entre la espada y la pared".

"Su mujer dice claramente que una de las grandes enemigas de su matrimonio es la hija de su marido. Y todo esto provoca comentarios en diferentes tertulias. Es verdad que la víctima colateral es él, pero lo que propicia todo esto son las reiteradas manifestaciones de su mujer".

