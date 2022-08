Patricia Pardo se lleva a sus hijas al descubrir cómo es el verdadero Christian Gálvez

Patricia Pardo tiene motivos para estar emocionada: ha comprobado que su novio es tal y como siempre había pensado. Christian Gálvez arriesgó mucho cuando comenzó a salir con la presentadora, pero sus sentimientos eran sinceros y no tenía nada que perder.

Actualmente están viviendo un momento maravilloso, tanto que se han marchado a París para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Patricia Pardo ha aprovechado que sus hijas todavía no tienen que ir al colegio para llevarlas a Disneyland y su pareja les ha acompañado. El comunicador está plenamente integrado en la familia porque él siempre ha querido tener un bebé y será un padre estupendo.

Según han publicado, uno de los motivos por el que se separó de Almudena Cid era porque ella no se sentía preparada para quedarse embarazada.

| España Diario

Patricia ha descubierto que el verdadero Christian es puro amor: está pendiente de ella y ha recibido a sus niñas con los brazos abiertos. Para celebrarlo han decidido terminar el verano en Francia, una ciudad mágica que será testigo del amor de la pareja. La relación ha estado cargada de polémica, pues desde el principio han recibido críticas completamente injustificadas.

Patricia siempre ha tenido claro que su novio era de fiar, por eso no ha tenido en cuenta los ataques que ha recibido. Es cierto que ella no ha tenido que soportar tantos comentarios negativos porque siempre ha tenido buena relación con los medios. Ha sido Gálvez quien se ha llevado la peor parte, pues le han acusado de estar perjudicando a Almudena Cid.

Pardo es una de las grandes presentadoras de Telecinco, un referente para las nuevas generaciones y una profesional brillante. Ha sustituido a Ana Rosa Quintana y se ha desenvuelto de maravilla, de hecho El Programa de AR ha batido varios récord de audiencia. Su vida personal no le ha robado protagonismo a sus méritos profesionales, que cada vez son más.

Patricia Pardo confiesa sus sentimientos reales

Patricia Pardo, a diferencia de su novio, es muy reservada y no suele hablar de sus sentimientos en público para evitar polémicas. Pero ha hecho una excepción para publicar una fotografía en el castillo de Disneyland bajo el título: “Lo que de verdad importa”. Se ha dado cuenta de que Christian es tal y como había imaginado, por eso darán el paso final.

| Instagram: patriciapardo_tv

Pardo, siguiendo la información del portal El Español, tiene pensado vivir con su pareja y harán la mudanza en los próximos meses. El presentador tendrá que convivir con las pequeñas de la casa, quizá hayan hecho un viaje juntos para afianzar la relación. La sustituta de Ana Rosa se ha llevado a las niñas al descubrir cómo ejercerá Gálvez de padrastro: será estupendo.

Muchos medios se han intentado poner en contacto con Almudena Cid para ver cómo se ha tomado la noticia, pero ha sido imposible. La gimnasta prefiere mantenerse al margen y no dará de declaraciones porque no quiere tener problemas con su exmarido. Hace menos de un año que se han separado y él está a punto de vivir con otra, por eso hay tanta expectación.

Patricia Pardo se prepara para su momento más especial

Patricia Pardo es uno de los rostros más importantes de los medios de comunicación y tiene compromisos que le obligan a estar fuera de casa. Pero nunca ha descuidado su faceta maternal, está pendiente de sus hijas en todo momento y es una madre brillante.

Cabe la posibilidad de que haya hecho un viaje con ellas para ver cómo se llevan con Christian, pues tendrán que compartir tiempo con él.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pardo empezó con el ex de Almudena Cid cuando ya llevaba un tiempo separada y su separación ha sido bastante discreta. Nadie se ha molestado en ir a preguntarle a Francisco Márquez, padre de sus pequeñas, porque es evidente que no hay nada oscuro. Gálvez no ha tenido tanta suerte y a él sí que le han acusado de no jugar limpio con su primera mujer, pero sin pruebas.