Patricia Pardo descubre por qué Christian Gálvez no pudo tener hijos

Patricia Pardo se ha quedado de piedra al enterarse del motivo por el que Christian Gálvez no pudo tener hijos durante su matrimonio con Almudena Cid.

El pasado mes de diciembre del 2021, los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de una inesperada noticia. Y es que, después de 11 años como marido y mujer, esta sólida pareja había decidido poner punto y final a su historia de amor.

Y, aunque en un principio, todo apuntaba a que se había acabado el amor entre ellos, la llegada de Patricia Pardo a la vida del escritor podría haber sido la verdadera causa de su separación.

| España Diario

Durante las primeras semanas, la exgimnasta rítmica decidió desaparecer del foco mediático, evitando así, las incómodas preguntas de la prensa. En su lugar, varios miembros de su círculo más cercano optaron por dar la cara públicamente.

Según se pudo saber en ese momento, "a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", señalando así a Patricia Pardo como la causante de todos los problemas. Pero este no fue el único dato que se reveló durante los primeros días de su ruptura.

A través de las redes sociales, la madre de la actriz sacó la cara por su hija después de que un usuario criticara la decisión que había tomado la exparticipante de Masterchef Celebrity de no ser madre.

"Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello", aseguró la exsuegra de Gálvez, muy enfadada por los comentarios que estaba recibiendo su hija.

Ahora, Patricia Pardo ha descubierto los verdaderos motivos que llevaron al ya exmatrimonio a no ampliar la familia.

Patricia Pardo se entera de todos los detalles

Patricia Pardo se ha quedado verdaderamente sorprendida con las últimas declaraciones de Almudena Cid acerca de su maternidad. Y es que, aunque siempre se ha dicho que a la deportista le causaba ansiedad este tema, todo apunta a que ha cambiado radicalmente de opinión.

| Trendings

A finales del mes de junio, la actriz confesó públicamente que la maternidad es un tema que siempre había rondado en su cabeza, pero que, por circunstancias de la vida, no pudo llevar a cabo junto al que ha sido su pareja durante casi dos décadas.

"No lo descarto, es algo que siempre he tenido en mente", aseguró la exgimnasta, dejando a Patricia Pardo sin palabras. "Cuándo llegue el momento y la persona".

Estas declaraciones muchos las entendieron como un dardo envenenado a Christian Gálvez, ya que, durante todo este tiempo, la paternidad del exmatrimonio había sido un tema tabú.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pero la respuesta a por qué no han sido padres la encontramos unos años antes. En una de sus intervenciones en el ya desaparecido Viva la vida, Cid hizo una sorprendente confesión en relación con su primer hijo.

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comenzó explicando la invitada, justo antes de confesar que, desde entonces, comenzaron a recibir varios comentarios en su día a día.

"Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera me decía que cuándo tendría hijos", aseguró la rival de Patricia Pardo.

| Europa Press

Durante la entrevista, Almudena llegó a confirmar que este tema le llegó a causar graves problemas en su vida personal. Y es que hubo un momento en el que se sintió presionada por la sociedad.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo", dijo la televisiva, muy agobiada. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".