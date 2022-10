Patricia Pardo descubre que lo de Christian Gálvez es cuestión de días

Hae poco que Patricia Pardo y Christian Gálvez decidieron irse a vivir juntos. Desde entonces, la pareja está viviendo un sueño en su gran casa a las afueras de Madrid.

Ambos son compañeros de trabajo en Telecinco. Aunque en distintos programas, claro está. Y es que el periodista llevaba años presentado Pasapalabra hasta que se traspasó de cadena.

Desde entonces, el futuro de Christian en la empresa Mediaset ha sido un poco incierto, lleno de incertidumbre. Sin embargo, esta racha se acabará bien pronto pues el presentador se encuentra cada vez más cerca de salir de este pozo de dudas.

El novio de Patricia Pardo presentará 25 palabras, el nuevo concurso para Telecinco. Un concurso que ya está buscando a los nuevos participantes que se atrevan a poner a prueba sus conocimientos y quieran pasarlo bien.

Este nuevo programa viene avalado por un gran éxito internacional. Según sus seguidores de otros países, tiene un gran espíritu, casi como Pasapalabra. Pero en la mecánica es todo muy distinto.

Una nueva aventura

En los primeros anuncios en la televisión, se ha visto cómo el presentador preguntaba al espectador directamente. "¿Estás preparado para usar las palabras adecuadamente? Calcula cuántas necesitas para ganar y lánzate a adivinar con tu equipo todas las que te presentamos".

Además se ha dejado caer alguna pista de cuáles serán las reglas de juego. Uno en el que los concursantes tengan que acertar "como sinónimos y palabras relacionadas".

Patricia Pardo estaría muy ilusionada por este nuevo paso profesional en la trayectoria de su chico. Pues ambos han demostrado que se apoyan en los momentos más duros y pesados de la vida.

Como hemos dicho, 25 Palabras se encuentra buscando a los valientes que sean capaces de embarcarse en esta nueva aventura. Y es que el reto "comenzará en unos días", según han adelantado en la promoción.

El concurso proviene nada menos que de Estados Unidos cuyo nombre original es 25 Words or Less. El juego trata en que dos equipos de tres personas, de las cuales dos son famosas y una anónima, tienen que adivinar palabras. Pero no es tan fácil ya que tienen un número limitado de pistas.

Los concursantes deben tratar de explicar a su compañero cuál es el término secreto a adivinar. Claro está, deben acordar un número de palabras limitado para dar pistas.

Y aquellos que den las pistas no pueden usar la palabra en cuestión, ni tampoco derivadas, ni partes de la misma. Para desempeñar esta dinámica se van sucediendo distintos juegos. Entre los que se incluyen cámaras insonorizadas o auriculares para que los concursantes no oigan nada.

Patricia Pardo muy ilusionada

La pareja periodística se lleva a las mil maravillas y no para de mandarse mensajes de amor, incluso a través de las redes sociales.

El día 19 de octubre se celebraba el día en contra del cáncer de mama. Así que la periodista aprovechó para compartir con sus seguidores una foto y un mensaje muy importante para ella.

"Uno de los momentos más especiales de nuestras vidas. Mamá conseguía venir a verme el último día de programa de verano, en agosto de 2012", comenzaba diciendo el post.

"Ella resplandecía orgullosa porque era mi primera vez presentando aquí. Yo también lo hacía, pero de absoluta admiración hacia ella porque acababa de superar un cáncer de mama", concluía.

Su chico no ha tardado en dedicarle un mensaje de amor y le ha puesto en comentarios "os amo" junto a un corazón.