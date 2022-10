Patricia Pardo deja de disimular y reconoce que Almudena Cid ha vuelto a hacerlo

Patricia Pardo se prepara para empezar una nueva vida al lado de su novio. Recientemente se conocía que la gallega se había mudado a una casa del norte de Madrid con Christian Gálvez. Ambos dejaron sus respectivos inmuebles para residir en un lujoso chalet que les supondrá un gasto de unos 3000 euros.

Todo parecía ir de maravilla en la pareja, pero en las últimas horas se ha vuelto a cruzar de nuevo Almudena Cid. La ex del presentador, cada vez se muestra más activa en redes sociales y en eventos promocionales. Continúa atendiendo sus compromisos profesionales, sin olvidarse tampoco del pasado.

Patricia pudo comprobar que Almudena ha ido superando poco a poco la separación. Le costó mucho asimilar que la que había sido su pareja durante más de una década la dejaba de lado. También le resultó muy desagradable que empezara una nueva relación a las pocas semanas de dejarla.

Hace unos días, Almudena Cid compartía con sus seguidores en Instagram un mensaje que podría ser toda una indirecta hacia su ex. Después de una jornada de compras, pudo comprobar como en algún negocio ya estaban colocando la decoración navideña. Eso le hizo retroceder en el tiempo, en concreto casi un año.

Recuerda lo mal que lo pasó en las últimas navidades, que fue cuando tuvo lugar su separación del comunicador. Por lo tanto, no consigue quitarse de la cabeza que no pudo disfrutar como le hubiera gustado de aquellas fiestas.

| Telecinco

Sin embargo, este año quiere que la situación sea totalmente diferente y nadie consiga amargarle una época que le encanta. Así lo quiso confirmar en redes sociales, donde quedó claro que está dispuesta a pasar página.

Patricia Pardo disfrutará de la Navidad en compañía de sus hijas y de Christian, pero a Almudena eso no parece importarle en exceso. En Instagram escribió que "los que me conocéis sabéis lo mucho que me gusta la Navidad. La pasada ni existió para mí", así que "esta es la mía".

De manera indirecta quería acordarse de su ex, con el que no mantiene precisamente una buena relación. El matrimonio se acabó rompiendo de un día para otro, cuando todo parecía ir de maravilla. Ninguno de los dos protagonistas quiso confirmar en su momento los motivos de la separación.

Queda por ver si la actriz pasará estas fechas tan señaladas con pareja o sin ella. Hace unas semanas se especuló con que estuviera saliendo con el exfutbolista Gerardo García, aunque ella trató de arrojar balones fuera. Indicó que solo "es un amigo, por ahora", y tampoco ha vuelto a pronunciarse en público sobre el tema.

Siempre se ha mantenido muy discreta con su vida privada y lo seguirá siendo. Después de casi un año separada, ya se siente con fuerzas para volver a ilusionarse con alguien.

| Almudena Cid @almudenacid

Patricia Pardo, pendiente de un regreso

Patricia Pardo permanece muy atenta a todo lo que afecta a su familia. Pero tampoco descuida su faceta profesional. Es consciente de que dentro de unas horas cambiará por completo su situación en televisión.

Después de casi un año, Ana Rosa Quintana volverá a ponerse delante de las cámaras este lunes. Será un momento muy emotivo para la 'reina de las mañanas', pero también para el resto de sus compañeros. Entre ellos la gallega.

Joaquín Prat era el encargado de dar la noticia. Pero enfocaban a la presentadora, que se mostraba emocionada por lo que estaban abordando. "Tengo muchas ganas de estar con ella", dijo.

Patricia Pardo aseguró que "es como si vas a una fiesta de cumpleaños en la que está todo perfecto, pero falta la cumpleañera". En más de una ocasión confesó que la había echado de menos.