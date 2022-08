Patricia Pardo corta porque no está preparada y llora al ver la reacción de él

Patricia Pardo ha tomado las riendas de El Programa de AR y resuelve todos los conflictos que se plantean en plató con una gran maestría. Los espectadores se han dado cuenta de que es una buena sustituta de Ana Rosa Quintana, de hecho registra una audiencia brillante. El público echa de menos a la presentadora titular, pero la gallega está desempeñando una buena función.

Patricia Pardo tiene mucha experiencia y sabe desenvolverse bien en los conflictos, pero hay situaciones que le parecen demasiado duras. Ha entrevistado a un agricultor y se ha visto obligada a cortar la conexión, se ha emocionado al ver su reacción. El hombre, también de Galicia, estaba muy preocupado por la falta de agua y no sabía qué iba a ser de sus cultivos.

“La sequía amenaza a los cultivos de maíz en Galicia, donde se produce el 75% del maíz de nuestro país”, ha empezado diciendo Pardo. Después ha dado paso a la entrevista y al ver cómo estaba reaccionando su invitado no ha podido evitar emocionarse. El problema es más serio de lo que parece porque hay mucha gente que depende del trabajo en el campo.

Patricia, haciendo gala del talento que le caracteriza, ha aguantado hasta el final, pero los espectadores han identificado su sufrimiento. Lo peor ha sido cuando ha tenido que despedirse de su paisano, ha cortado la entrevista porque sus declaraciones eran muy tristes. “No podemos alimentar a los animales, estamos desesperados porque todo nuestro trabajo está aquí”.

Pardo ha empatizado con el agricultor y ha hecho todo lo que estaba en su mano para ayudarle, pero no puede hacer más. Ha compartido el drama con sus espectadores para que la sociedad se solidarice con problemas que suelen estar ocultos. El invitado de El Programa de AR se llama David y ha conseguido emocionar a todo el plató.

Patricia Pardo ha conseguido algo imposible

Patricia está deseando que regrese Ana Rosa Quintana, sabe que eso solo significa una cosa: que ha derrotado a su enfermedad. La reina de las mañanas está tranquila porque sabe que ha dejado el programa en buenas manos. Su sustituta ha logrado algo que todos pensaban que era imposible: aumentar la audiencia y fidelizar al púbico de siempre.

Pardo nunca decepciona, los espectadores están encantados con ella porque no solo es buena periodista, también es una gran persona. “Madre mía me voy a emocionar hasta yo”, ha comentado cuando ha descubierto el problema de su agricultor. La entrevista estaba yendo de maravilla, pero la presentadora ha pensado que era mejor cortar.

“Vamos a dejarlo aquí porque lo estás pasando fatal y yo también, no tengo ni voz. Te deseo lo mejor, de corazón”, le ha dicho a su invitado. Varios medios se han hecho eco de la noticia gracias ella, lo que demuestra que es una comunicadora excelente.

Patricia Pardo está aprovechando el tiempo al máximo

Patricia se ha enamorado de Christian Gálvez, llevan saliendo unos meses y la relación es estupenda, con una pareja de revista. Tienen a la prensa pisándoles los talones, pero no tienen nada que ocultar y apenas hay rumores sobre ellos. Pardo es una presentadora importante y se ha ganado el respeto de sus compañeros, por eso hay tanta prudencia.

Pardo controla mejor que nadie el negocio del espectáculo y sabe que hay detalles que es mejor que no salgan a la luz. Por eso no anunció su amor por Christian antes, aunque nunca se ha escondido de nadie porque no ha hecho nada malo. Gálvez tiene menos temor y le ha envidado varios mensajes públicos confesando sus sentimientos.