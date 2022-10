Patricia Pardo consigue pruebas y descubre qué pasó con el embarazo de Almudena Cid

Patricia Pardo ha tenido acceso a una entrevista que Almudena Cid ha concedido en El Mundo para aclarar sus últimas polémicas. La gimnasta no es amiga de la prensa del corazón y ha explicado por qué tiene tanto respeto a los reporteros. Lleva meses en el centro de la polémica y lo único que quiere es mantenerse al margen del revuelo, ella no tiene nada que ver.

Patricia Pardo conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, es una gran profesional y siempre lo demuestra. Por eso sabe perfectamente que Almudena no lo ha pasado bien, se han contado cosas que no son ciertas. Ella misma ha reconocido su malestar, sobre todo cuando han hablado de su primer hijo, ese es un tema muy duro para ella.

Patricia ha conseguido la prueba definitiva y ha podido confirmar lo del embarazo de la actriz: todo lo que se ha dicho es mentira. Almudena sí quiere quedarse embarazada, no es cierto que no haya querido ser madre junto a Christian Gálvez, lo ha dejado muy claro. Es la primera vez que habla de este asunto con tanta contundencia, está bastante dolida.

“He leído de todo, por ejemplo como que no quiero ser madre y no es así. La gente habla de tu vida personal sin saber y es alucinante, en este caso vuelven a colgarle el San Benito a la mujer. Por otro lado, creo que uno tiene el derecho de contar lo que quiera contar”, ha desvelado en su entrevista.

Patricia nunca ha tenido ningún problema con la ex de su novio, de hecho no ha dado declaraciones sobre ella. Le han preguntado mucho, pero ha hecho gala de su habilidad profesional y ha esquivado la situación con un gran maestría. Sabe que lo mejor es continuar su relación con Christian en la privacidad, aunque ella no ha hecho nada malo.

Patricia Pardo se ha solidarizado con la situación

Patricia ha escuchado de todo, los medios han puesto encima de la mesa teorías de todo tipo, pero solamente ella sabe la verdad. Tiene mucha confianza con Christian Gálvez, quien ha sido sincero y le ha explicado cómo es la situación real. La presentadora tiene claro que su novio no ha cometido ningún error, a pesar de todo lo que se ha contado.

Almudena Cid ha dejado claro que ella sí quería quedarse embarazada, otra cosa es que no haya encontrado el momento. No es justo que digan que Christian le dejó por esta razón y no va a dejar que el público tenga una idea equivocada. Lo único que está claro es que ha empezado una nueva vida y que ahora no hay nadie que le frene.

Pardo puede estar tranquila, la actriz no ha arremetido contra ella, de hecho nunca ha mencionado su nombre delante de nadie. Lo único que quiere es aclarar su situación y empezar de cero, por eso ha insistido en algo: no tiene novio. No se siente cómoda cuando le persigue la prensa y más cuando sabe que no van a descubrir nada.

Patricia Pardo ya conoce toda la verdad

Patricia es una mujer libre y nunca le ha pedido explicaciones a nadie, hace su trabajo y no cuestiona la privacidad de sus compañeros. Por eso ha recibido el mismo respeto que lleva dando tantos años. Ningún colaborado de su programa le ha puesto en apuros, pues tiene muy buena relación con todos.

Pardo sabe que la ex de Christian Gálvez tiene más fuerza que nunca, pues eso ha sacado a la luz toda la verdad. La presentadora ha confirmado lo que siempre ha sospechado: es mentira que no haya querido tener hijos. Hay pruebas que lo demuestran y solamente hay que esperar para que el tiempo ponga las cosas en su sitio.