Patricia Pardo confirma que la ruptura ha sido difícil y entiende que se haya ido

En los últimos meses, el nombre de Patricia Pardo ha estado en boca de todos los medios. Desde que empezó su polémica relación amorosa con Christian Gálvez, sus pasos son estudiados al detalle.

Y no es para menos porque el periodista, poco tiempo después de separarse de Almudena Cid, volvía rehacer su vida al lado de la gallega. La exgimnasta, que le cogió de sorpresa la ruptura, tampoco pudo evitar quedarse muda al descubrir la nueva relación de Christian.

Sin embargo, con el tiempo la tensión se ha calmado y ahora tanto Patricia como el presentador pueden disfrutar de su amor. Aunque ella es bastante discreta, Christian, cada vez que le surge la oportunidad, quiere demostrarle públicamente lo enamorado que está de la periodista.

Declaraciones de amor en directo en alguno de los espacios que presenta y mensajes de cariño en redes sociales son las armas que más utiliza el de Móstoles para demostrarlo.

En cambio, Almudena Cid sigue estando presionada por el foco mediático. Ahora, tras meses de reflexión y descanso, todo indica que la actriz está en su mejor etapa de su vida. Por esta razón, no ha dudado en poner tierra de por medio y acabar de desconectar del escándalo que la acecha continuamente.

| Europa Press

Patricia Pardo ve que Almudena se ha olvidado para siempre de su expareja

Últimamente, Patricia Pardo ha estado recibiendo numerosas muestras de amor por parte de su novio, Christian Gálvez. Y es que, al principio de la relación, no podían arriesgarse a interactuar demasiado en redes sociales.

No obstante, ahora todo ha cambiado y han querido acabar de una vez por todas con la discreción. El periodista, que suele recurrir con frecuencia a las redes sociales, comenta cada instantánea que publica su chica en Instagram.

Los seguidores de Patricia han sido testigos de los emoticonos de corazones y caritas de enamorado del presentador. Todo apunta a que Almudena, tras ver que su expareja ha comentado en las últimas fotos que ha publicado la periodista, ha optado por alejarse.

En un abrir y cerrar de ojos, Patricia Pardo se ha percatado de que la exgimnasta ha decidido hacer las maletas y salir de la ciudad de Madrid. Aprovechando el buen tiempo y el calor, se ha ido al sur a disfrutar de los días soleados y del mar.

El destino elegido ha sido Málaga. La actriz, feliz de encontrarse de viaje, no ha dudado en documentar todo para su perfil de Instagram. Le ha enseñado a todos sus seguidores fotos de ella posando en la playa, paseando por las calles del municipio andaluz e, incluso, disfrutando de la gastronomía de la ciudad.

Aunque todo indica que Almudena ha olvidado definitivamente al periodista. Ahora, se encuentra satisfecha consigo misma y disfrutando de la compañía de sus compañeros de profesión, con los que seguramente ha viajado a Málaga.

La maternidad, el motivo de la ruptura entre la exgimnasta y Christian

Hace pocos días, Patricia Pardo descubrió el motivo de la separación de su novio con la exgimnasta. Lo cierto es que fue gracias a una entrevista que dio Almudena en 2018 para Viva la Vida.

En dicho espacio de Telecinco, la actriz se mostró sincera como nunca y le confesó a Toñi Moreno un secreto. La exgimnasta no se sentía preparada para ser madre pese a la insistencia y el deseo de Christian.

| Telecinco

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", empezaba diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", confesaba.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo", decía. Sin duda, un conflicto entre ambos que se habría extendido hasta 2021, cuando el de Móstoles decidió terminar su relación de 15 años.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Aun así, Patricia ha conocido que Almudena se plantea todavía hoy día ser madre. Es algo que he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, si llegase el momento, y la persona, claro...".

Por otro lado, con el paso del tiempo se verá si Christian consigue ser padre al lado de su chica, Patricia Pardo, o si se ha dado por vencido finalmente.