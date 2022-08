Patricia Pardo confirma que no hay pasión entre ellos y que él solo quiere amistad

Patricia Pardo está viviendo su verano más intenso en años. Ha hecho quince días de vacaciones, a principios de julio, y ahora es ella la que capitanea cada mañana El Programa del Verano, el espacio matutino de Telecinco.

Patricia vive un momento profesional y personal bastante positivos. La ausencia de Ana Rosa Quintana la ha catapultado a primera linea televisiva. Durante todos estos meses, en los que ha formado tándem con Joaquín Prat y Ana Terradillos, ha demostrado que le sobra soltura ante las cámaras.

En lo personal, su relación con Christian Gálvez, la ha convertido en personaje público del que todos quieren información. Estar en el foco de las miradas es algo que no le gusta, pues ella sigue reivindicando su papel de periodista.

Lleva bastante mal que se hable de su vida privada, pero no puede evitarlo, ya que indirectamente lo fomenta. Así pues, salir con un personaje conocido como Christian Gálvez, tras una separación sonada, es lo que tiene. También sentarse con él en un plató y que su novio le regale piropos e indirectas, con la complicidad de sus otros compañeros.

Ya hace mucho tiempo que la televisión convierte en famoso a todo el que aparece en ella. Con todo lo que conlleva.

Patricia ha demostrado que maneja mucha información y que se está rodeando de los mejores. Así pues, tiene información actualizada de los temas más importantes del momento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Patricia Pardo confirma que no hay pasión en la relación

Patricia Pardo ha sido la encargada de dar voz a Paloma Barrientos. Según las malas lenguas, la veterana periodista estaría teniendo una relación más que profesional con el hombre del momento, Ortega Cano.

"Bueno qué, - le ha espetado Patricia - ¿Habemus boda?, ¿Habemus novio?" Visiblemente nerviosa, Barrientos ha calificado el asunto de "broma", asegurando que lo que la "pasma" es "que haya gente en otros programas que de pronto se saque las historias para crear contenido".

Según ella, es absurdo que se la relacione con el torero, a quien tiene "aprecio, me parece tremendo lo que se está haciendo con él, que se le está machacando por la tarde".

Paloma avisa de lo que puede estar pasando con las informaciones que se dan diariamente. "Si todo lo que dicen es igual de válido y dan las mismas claves que en la historia de P. B., es como para ponerlo todo en tela de juicio".

| GTRES

Así pues, ni hay pareja, ni hay relación, ni hay pasión de ningún tipo.

A Patricia Pardo le ha interesado saber si habían hablado Paloma y Ortega. "Claro que hablo con él", aunque ha sembrado las dudas sobre si habían comentado o no este supuesto romance entre ellos.

Patricia ha sentenciado que "ella se lo ha tomado con humor, pero es una profesional que no está para alimentar rumores ni chorradas". Más claro, el agua. Paloma se ha reafirmado en que "yo hablo con él, como hablo con mucha gente, por cuestiones informativas.

Insisto, yo no tengo amigos, tengo gente con la que me llevo muy bien y gente que además, cuando hay una noticia, levanto el teléfono y llamo".

Patricia Pardo zanja la polémica del momento

La presentadora gallega ha querido, de este modo, zanjar el asunto, pese a que las polémicas alrededor de Ortega Cano no cesan. Era también un insistente rumor que este miércoles aparecería Ana María Aldón en una revista confirmando su ruptura con el torero.

Finalmente esto no se ha producido. No se sabe si porque finalmente la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad o porque todavía no están cerrados todos los flecos del divorcio, antes de hacerse público.