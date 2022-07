Patricia Pardo confirma que existe una foto sin ropa que no le deja en buen lugar

Patricia Pardo es una profesional de la televisión que presenta desde hace nueve meses el programa matinal de Ana Rosa. Además de sustituir a la veterana periodista, la comunicadora gallega fue noticia en los últimos meses. Y todo después de que saliese a la luz su sorprendente relación con Christian Gálvez.

Recordemos que la actual pareja de Patricia Pardo llevaba 11 años junto a su mujer, Almudena Cid. Pero de buenas a primeras, la relación se terminó y ambos empezaron una nueva vida por diferentes caminos.

El miembro del matrimonio que peor llevó esta separación inesperada fue la exgimnasta olímpica, ya que según se confirmó después, fue Christian Gálvez quien decidió romper la relación. Quería comenzar una nueva historia de amor junto a la famosa presentadora de Telecinco, y finalmente pudo hacer realidad sus intenciones.

Patricia Pardo consigue la imagen que su pareja no esperaba

Almudena Cid se quedó en shock tras ver como la vida que había construido junto a Christian Gálvez se derrumbaba como un castillo de naipes. Tenía que volver a empezar de nuevo, algo que le ha costado más de lo que ella pensaba.

Con el paso del tiempo, hemos visto como Almudena se está desquitando a pasos agigantados de esa primera etapa. Un tiempo donde la vimos más apesadumbrada que nunca después de una ruptura que le dolió demasiado.

Aunque siempre se ha volcado en el trabajo y en su familia, la exdeportista es consciente de que tiene que hacer nuevos planes y divertirse lo más posible.

Y más ahora que estamos en plena época veraniega y en la que el cuerpo pide un descanso y disfrutar del sol y de las altas temperaturas.

Patricia Pardo asiste perpleja al desnudo integral de Almudena Cid

Ni corta ni perezosa, eso es lo que ha hecho Almudena en las últimas horas. Y es que la hemos visto publicar unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que podemos ver a la ex de Gálvez disfrutar de lo lindo. Hablamos de las merecidas vacaciones que ha pasado en Galicia con un grupo de amigos.

Ha estado unos días en la comunidad gallega en plena naturaleza, disfrutando del clima cantábrico, haciendo surf, y algo que nos ha sorprendido a todos. La exolímpica, de 42 años, ha decidido posar completamente desnuda para alegría de sus seguidores.

Nos referimos a una sugerente fotografía con la que Almudena quiere romper de una vez por todas con el pasado. Así, se ha mostrado como Dios la trajo al mundo y ha conseguido que su foto se vuelva viral en pocas horas.

Sigue cerrada al amor tras la traumática separación

Han sido muchos de sus seguidores los que han respondido a esta llamativa foto de Almudena sin nada de ropa. Además de su propia madre, que le ha aconsejado que debe centrarse en ella misma y mirar hacia delante para conseguir ser feliz de nuevo.

Eso sí, está claro que Almudena aún no ha superado que su exmarido ya no esté con ella. Ni lleva bien que haya caído rendido a los pies de Patricia Pardo. Ella aún está cerrada en el terreno amoroso y así lo desvelaba hace unas semanas en una revista del corazón.

"Me estoy enamorando de mí. Estoy en un momento en el que necesito entrar en los rinconcitos míos donde no había estado. Estoy centrada en escucharme y en entender que tengo que sostener la soledad, porque me toca sostenerla", confesaba de forma sincera.