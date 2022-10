Patricia Pardo confiesa que su sospecha se ha cumplido y se esfuerza para no llorar

Patricia Pardo se ha convertido en una presentadora indispensable para comprender la programación de Telecinco. Ha estado más de un año sustituyendo a Ana Rosa Quintana, la reina de la cadena, y ha llegado el momento de ocupar su puesto. La periodista ha anunciado muy emocionada que su sospecha se ha cumplido: la jefa, como ella le llama, vuelve a El Programa de AR.

Patricia Pardo siempre ha sabido que su compañera se recuperaría, es una mujer fuerte que ha dado una lección muy importante. Ana Rosa ha luchado contra un cáncer de mama que no ha conseguido quitarle la sonrisa, todo lo contrario. Ha aprovechado el golpe para aprender y se ha dado cuenta de algo: no puede estar mejor acompañada.

Patricia ha estado sometida a mucha presión, pues tomar las riendas de un proyecto tan importante implica mucha responsabilidad. Pero lo ha hecho mejor que nadie, prueba de ello es que las audiencias se han mantenido estables, incluso han mejorado. Sin embargo, todos desean volver a ver a la presentadora titular, por eso Pardo ha estado a punto de llorar.

Patricia ha contenido las lágrimas y ha explicado como ha llevado los últimos meses de su carrera, una carrera plagada de éxito. Cuando estás en lo más alto lo importante es mantenerse y ella lo ha conseguido, por eso sus amigos le admiran. Ha afrontado el reto con humildad, en ningún momento ha pensado que estaba por encima de nadie por ser la elegida.

Pardo está de plena actualidad porque mantiene una relación con Christian Gálvez, pero no ha dejado que la noticia le afecte. No se siente cómoda siendo el centro de atención, aunque ha toreado el problema con una gran maestría. Desde el primer momento recoció que el comunicador era su novio y nunca se ha escondido, por eso ya no hay interés.

Patricia Pardo está al tanto de la cruda realidad

Patricia ha explicado que sacar adelante El Programa de AR ha sido bastante duro, pues estaba sustituyendo a una gran presentadora. Ana Rosa es mucho más que un rostro televisivo, es emperatriz de un imperio audiovisual que controla gran parte de Telecinco. Confió en su compañera para que tomara las riendas de su buque insignia y todo ha salido a la perfección.

Prado se sintió mal al despedirse de su amiga, pero siempre sospechó que regresaría mucho antes de lo esperado. Estaba deseando dar la gran noticia, por eso se ha extendido y ha dado un discurso que ha emocionado a sus tertulianos. Alessandro Lequio no ha disimulado y ha admitido que estaba muy sensible porque quería ver ya a Quintana.

“Tenemos que agradecer al equipo que el programa se ha salvado a sí mismo porque los espectadores nos han respaldado. Pero nos falta el alma, esto no son las mañanas de Telecinco, es El Programa de AR la gente le echa de menos a ella”. Pardo ha confesado que no le ha resultado fácil, a pesar de que siempre ha aparentado estar tranquila y segura.

Patricia Pardo tiene mucho que celebrar

Patricia ha reconocido que en ocasiones se ha sentido insegura, pero es evidente que ha superado la prueba con nota. “A veces piensas si estás de más, de menos y siempre me pregunto cómo lo diría Ana, cómo lo estaría haciendo. Esto es como si vas a una fiesta de cumpleaños y todo está perfecto: está la música, están los invitados, pero falta la cumpleañera”.

Pardo podrá abrazar a la presentadora el próximo lunes 10 de octubre, una fecha clave para todos los colaboradores del espacio. Todos se han preocupado por ella y han intentado que la audiencia no note su ausencia, pero es imposible. Por eso está tan bien valorada y sus responsables le consideran la reina de las mañanas de Telecinco.