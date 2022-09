Patricia Pardo confiesa que su novio ha dado el dinero y que el problema sigue igual

Patricia Pardo está viviendo unas verdaderas vacaciones idílicas al lado de Christian Gálvez. Y es que la periodista durante todo este verano ha hecho las maletas varias veces en compañía de su nueva ilusión para desconectar de todo.

En primer lugar, la parejita puso rumbo a Egipto, donde recorrieron los lugares más emblemáticos del país como auténticos turistas. Acto seguido, pudieron disfrutar de los placeres de la bella Italia. Ahora, el último destino que han escogido ha sido Disneyland Paris.

No obstante, aunque los enamorados están viviendo unas vacaciones de ensueño, lo cierto es que no todo es color de rosa. Christian Gálvez ha tenido que lidiar con un nuevo varapalo que se ha sumado en su vida hace tan solo unos días y que ha puesto en juego su carrera televisiva.

Christian Gálvez se despide de su programa en medio de sus problemas

El concurso Esta noche gano yo era una de las grandes propuestas de Telecinco para este verano. El formato, que fue presentado por el mismo Christian Gálvez y Carolina Cerezuela, desde luego, prometía ser todo un éxito.

Sin embargo, ya desde un principio pusieron bastantes obstáculos a la hora de su estreno. En un principio, iba a emitirse durante julio, pero, finalmente, el programa decidió que agosto era el mes ideal. A simple vista todo parecía estar en orden y no supuso ningún problema el hecho de que se emitiera un mes más tarde de lo que inicialmente estaba previsto.

Pero, finalmente, los peores presagios de Patricia Pardo se acabaron confirmando. Y es que por esas fechas el consumo televisivo fue mucho más bajo de lo normal, ya que todo el mundo se encontraba en vacaciones. De manera que, debido a las malas audiencias que han conseguido, Telecinco tuvo que tomar una drástica decisión.

Asimismo, el pasado 30 de agosto, se decidió adelantar la emisión de la final del concurso con el fin de eliminar de forma definitiva el formato de la parrilla de Telecinco. Y, aunque parecía que la última gala iba a ser de lo más corriente, lo cierto es que todo lo contrario.

El claro vencedor de la noche fue Edu Soto, que consiguió ganar como premio 38 mil euros. El actor, tras enfrentarse a una dura prueba contra Carlo Costanzia, que consistía en responder las preguntas mientras se sujetaban al llamado 'El anillo de la victoria', finalmente, se proclamaba el ganador.

Nada más recibir el cheque, Patricia Pardo fue testigo de cómo el cómico quiso dedicar este premio. "A la gente cabezota, que no se rinde y no se deja vencer".

No obstante, lo que verdaderamente sorprendió fue cuando confesó la intención que tenía respecto al cheque que acababa de recibir. "Hemos sido todos unos ganadores", empezaba diciendo.

"A riesgo de quedar como un idiota tanto en mi casa como en las vuestras, quiero decir que este premio lo he conseguido por ellos". "Y por eso quiero compartir la mitad de este premio con mi equipo", revelaba ante la sorpresa de todos los presentes.

"En la tele a veces se dicen las cosas porque sí, pero yo que he sido un abanderado del equipo. Me iría a mi casa hecho una mierda diciendo 'sí, mucho equipo, pero te has ido para tu casa con todo el dinero'. La mitad de este dinero lo han conseguido mis compañeros y se lo devuelvo ahora", se justificaba.

Asimismo, Edu Soto se ha quedado con 19 mil euros, mientras que sus compañeros, Rocío Madrid, Belinda Washington, Ricky Merino y La Terremoto de Alarcón, se han embolsillado casi 5 mil.

Christian Gálvez da un paso más allá en su relación con Patricia Pardo

Aunque la final del formato se ha emitido repentinamente, lo cierto es que Christian Gálvez sabe que esta última gala ha sido histórica, ya que no todos los días sucede algo así.

Volviendo al tema de sus idílicas vacaciones en París, ahora, la pareja de Patricia Pardo no tiene tiempo de preocuparse por su futuro incierto en la pequeña pantalla. Y es que tiene muchos motivos por los que celebrar.

Y es que las hijas pequeñas de la presentadora, Aurora y Sofía, también se han unido a visitar el increíble parque temático, de manera que ya han conocido oficialmente al periodista.

De modo que no nos cabe la menor duda de que esta historia de amor avanza a pasos agigantados. Y es que aunque solo lleven seis meses de relación, todo parece apuntar a que la parejita tiene muy claro que están hechos el uno para el otro. Tanto, que incluso las pequeñas de Patricia Pardo ya conocen a la nueva ilusión de su madre.