Patricia Pardo confiesa que a ella también le ha engañado cuando menos lo esperaba

Patricia Pardo confiesa que se ha sentido algo engañada. Y es que, a pesar de que está viviendo una auténtica historia de amor junto a Christian Gálvez, la periodista no ha podido evitar decepcionarse.

La presentadora de Telecinco se ha quedado totalmente sorprendida tras el último encontronazo que han tenido dos de sus compañeros de trabajo por uno de los romances más comentados de la actualidad.

Este lunes, 25 de julio, El programa del verano dedicó gran parte de la emisión de su Club social a analizar la última intervención de Anabel Pantoja tras quedarse a las puertas de la final.

Y es que, al contrario de lo que todos pensaban, la influencer ha sido eliminada y no va a hacer aquella entrada en helicóptero con la que tanto sueñan todos los supervivientes. Durante todos estos meses, Patricia Pardo y el resto de sus compañeros coincidían en una cosa: Anabel ha sido la gran protagonista de Supervivientes 2022.

Pero su relación con Yulen Pereira ha sido uno de los temas que más se han discutido en los diferentes programas de Telecinco. Algunos colaboradores de la cadena piensan que lo que ha surgido entre la Pantojita y el esgrimista es algo real, mientras que otros consideran que tan solo se trata de una estrategia.

Ahora, Patricia Pardo se ha quedado totalmente decepcionada al ver la fuerte discusión que han tenido Joaquín Prat y Alessandro Lecquio en relación con este tema.

Patricia Pardo ya no sabe qué creer

Patricia Pardo ya no sabe qué creer después de ver la última intervención de Anabel Pantoja en Supervivientes 2022. Y es que, tras salir de la isla, la televisiva ha tenido la oportunidad de contactar con el plató de Telecinco.

Y ha sido, precisamente, esta intervención la que ha provocado que el plató de El programa del verano se revolucionara.

"A través de la pantalla, se pueden sentir esas mariposas que le revolotean a Anabel en el interior del cuerpo y que hemos sentido todos alguna vez y que estamos deseando volver a sentirlo, los que hemos dejado de sentirlo", aseguró Joaquín Prat.

"La envidio profundamente por esa mezcla de nervios, de bienestar, de incertidumbre…", intentó explicar el presentador de El club social, mientras que el resto de los colaboradores no dejaban de hablar.

Y es que, según parece, muchos compañeros de Patricia Pardo no estaban de acuerdo con las palabras que había pronunciado el periodista.

Sin duda, uno de los más críticos fue Alessandro Lecquio, que no se lo pensó dos veces a la hora de interrumpir al presentador del formato. "¡Es que transmite de todo menos eso!".

Como era de esperar, a Joaquín Prat no le sentó nada bien que el italiano le interrumpiera y no tardó en hacérselo saber. "Gracias por no hablar encima de mí y por dejarme terminar mi argumento", dijo el amigo de Patricia Pardo, con un tono irónico.

"Tesoro, es que tú sueltas unas filípicas", dijo el tertuliano, provocando un rechazo en Prat. "A mí no me llames tesoro. Además, ¿yo suelto filípicas? Anda que las que sueltas tú…" le recriminó.

"Bueno, pues, amigo. Sí las sueltas, pero espero que no te importe un mínimo de pim-pam-pum... Espero que no te moleste, no lo hago con mala intención", se defendió el tertuliano, sin éxito.

"No hay mala intención en mi interrupción", aseguró a continuación. "Adelante, yo solo pedía respeto por la mía", le atacó nuevamente el compañero de Patricia Pardo.

"Simplemente, quería decir que el control que demostró anoche Anabel, obligatoriamente me lleva a pensar que Yulen es un recurso de marketing, lo que no quita para que sienta cierta atracción", sentenció Alessandro.