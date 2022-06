Patricia Pardo casi rompe a llorar al confesar la realidad de Ana Rosa Quintana

Patricia Pardo no ha podido contener la emoción al acordarse de una de las personas más importantes de su vida. Y es que, todos estos meses, han sido un infierno para la sustituta de Ana Rosa Quintana.

El pasado mes de noviembre, 'la reina de las mañanas' anunció su retirada temporal de los platós de televisión. La periodista se vio obligada a abandonar sus funciones dentro de este matinal para poder luchar contra el cáncer de mama que le acababan de diagnosticar.

Durante todos estos meses, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Ana Terradillos han tomado las riendas de El programa de AR. Y tan mal no lo han tenido que estar haciendo cuando una de sus presentadoras acaba de recibir un premio por su excelente labor comunicativa.

El pasado 3 de junio, la pareja de Christian Gálvez recogió el Premio Antena de Plata, un galardón que "reconoce la labor profesional de la presentadora, su trayectoria a lo largo de todo este curso al frente de la actualidad y, por supuesto, su trayectoria periodística hasta la fecha".

Y, aunque está previsto que el regreso televisivo de su jefa se produzca durante el próximo mes de septiembre, Patricia Pardo no quiso dejar pasar la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras.

Patricia Pardo se emociona al recordar a su jefa

Durante su discurso, Patricia Pardo quiso hacer una mención de honor a las cinco mujeres de su vida, entre las que se encuentra Ana Rosa.

"Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión", comenzó diciendo la periodista en relación con la ausencia de su jefa.

"Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera".

Por eso, la primera mención que hizo Patricia Pardo en su discurso fue dedicada a Quintana. "A nosotros nos falta ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante 12 años que llevo a su lado".

A continuación, la gallega se dirigió directamente a su madre, la mujer que le ayudó durante sus primeros años de vida. "Cuando era pequeña, yo era muy cohibida y no era capaz de expresarme y mi madre me dejaba notitas y yo le contestaba".

Aunque también quiso acordarse de otras tres mujeres esenciales en su vida: su hermana y sus dos hijas Aurora y Sofía, a quienes les dedicó el premio.

Así se enteró Patricia Pardo de su victoria

Patricia Pardo se quedó sin palabras al ver lo que hizo una de sus compañeras. El pasado 9 de mayo, la redactora interrumpió el ritmo del programa para dirigirse a todos los espectadores de El programa de AR.

"Te pido paso porque tenemos una importantísima información que queremos compartir con todos nuestros espectadores", aseguró Míriam Gimeno.

"Nuestra presentadora, Patricia Pardo, es una de las galardonadas con la Antena de Plata 2022, uno de los premios más reconocidos de nuestro gremio, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y TV de Madrid (ARTV)".

Tras hacerse pública su victoria, la presentadora no pudo ocultar la emoción. "Me alegro sobre todo por mis padres, mi madre está muy emocionada. Es como cuando das un regalo, que te hace más ilusión a ti. No he llorado, ¿eh? Estoy a punto, pero no".

