Patricia Pardo anuncia entre lágrimas que la pareja ha terminado

Patricia Pardo no ha podido contener la emoción al despedirse de la pareja con la que ha compartido tantas alegrías y penas durante estos últimos meses.

A principios del mes de noviembre de 2021, todos los trabajadores de Unicorn Content recibieron la peor de las noticias. Por causas de fuerza mayor, su jefa tuvo que abandonar su puesto de trabajo para luchar contra un cáncer de mama que le acababan de diagnosticar.

"Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia".

Desde entonces, Patricia Pardo ha sido una de las encargadas de que El programa de Ana Rosa siguiera funcionando a la perfección. Durante todos estos meses, la gallega ha tenido la suerte, no solo de conocer al amor de su vida, sino también de trabajar codo con codo con algunos de sus grandes amigos.

La periodista consiguió formar el tándem perfecto junto a Joaquín Prat y Ana Terradillos. Tanto es así que hace unas semanas recibió el Premio Antena de Plata, un galardón que "reconoce la labor profesional de la presentadora, su trayectoria a lo largo de todo este curso al frente de la actualidad y su trayectoria periodística hasta la fecha".

Ahora, y a escasas semanas de que 'la reina de las mañanas' retome todas sus funciones dentro de este conocido matinal de Mediaset España, Patricia Pardo ha anunciado que su pareja se acaba de romper.

Patricia Pardo no puede contener las lágrimas

Patricia Pardo se ha derrumbado en directo tras hacer pública su separación de Ana Terradillos. La gallega empieza hoy sus vacaciones de verano y si todo sale como está previsto, el regreso de Quintana se producirá con el nuevo curso escolar.

Este martes, 28 de junio, las dos presentadoras de El programa de Ana Rosa no han podido contener la emoción al recordar que hoy es el último día que van a formar equipo dentro de este conocido magacín de Telecinco.

Ana Terradillos se disponía a comenzar con la sección de actualidad del programa cuando, de repente, Patricia Pardo ha querido despedirse de su compañera tras estos duros e intensos siete meses.

"Esto es una sorpresa porque me quiero despedir en condiciones. Tú y yo, con suerte, no coincidimos porque me voy de vacaciones y después volverá Ana Rosa", ha asegurado la pareja de Christian Gálvez.

Ahora, El programa de AR se despide para dar paso, como todos los años, a El programa del verano. A partir del próximo lunes, y durante todo el mes de julio, Ana Terradillos estará al frente de este formato de Telecinco, mientras que Patricia Pardo regresará a principios de agosto.

"Los tres juntos creo que es el último día…", ha lamentado la gallega, asegurando que es una despedida algo agridulce. "Decirte que eres la mejor compañera que he podido tener. Hacemos muy buena pareja".

Tras no poder parar de llorar, Patricia Pardo se ha fundido en un tierno abrazo con su gran amiga. "¡Pero vas a llorar otra vez! Está todo el día llorando, no sé qué hacer con esta mujer", ha bromeado la vasca, en un intento por tranquilizar a su compañera.

"Por mí no llores. Para mí también ha sido un placer trabajar contigo. Eres una tipa muy fácil y estoy muy contenta, encantada. Hemos hecho un invierno maravilloso. El reto de esta silla era duro… Patri, pásatelo muy bien, descansa, yo lo haré después".