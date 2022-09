Patricia Pardo admite que estará sola un tiempo y señala a otra para explicar qué pasa

Patricia Pardo no es ajena al sufrimiento que está padeciendo una compañera desde que le diagnosticasen un cáncer de mama hace diez meses.

Patricia Pardo ha agradecido a su jefa que le haya dado la oportunidad de sustituirla en las vacaciones de verano desde el año 2015. Esta afrontó el pasado curso con una gran responsabilidad. Y no era otra que dejar el pabellón bien alto tras la marcha obligada de Ana Rosa.

Tanto la presentadora gallega como Joaquín Prat fueron los encargados de suplir la ausencia de la periodista casi la totalidad de la temporada pasada.

Patricia Pardo sabe que se quedará sola unas semanas más

Lo cierto es que las audiencias han dado la razón a aquellos que consideraron que estos tres profesionales de Telecinco iban a rayar a gran altura. Aunque fuese complicado, por un tiempo hicieron olvidar que Ana Rosa no estaba presente en plató como ha hecho desde hace 15 años.

Hace unas horas, El programa de Ana Rosa echaba a andar su temporada 19. Lo hacía con toda la ilusión del mundo, pero tanto Patricia Pardo como Joaquín Prat eran conscientes de que la alegría no era completa. El motivo no era otro que les faltaba la persona más importante de su trabajo.

La madrileña no pudo cumplir su sueño de iniciar un nuevo estreno de temporada a los mandos del formato de Unicorn Content. El caso es que por recomendación médica, se le ha aconsejado a la veterana periodista que todavía no regrese al que ha sido y es su plató, hasta dentro de unas semanas.

Patricia Pardo no olvida a la persona que le puso en el foco

Más concretamente, la periodista podría regresar para alegría de todos sus seguidores la última semana de septiembre. Aunque ni su propia productora ni la cadena de Fuencarral han confirmado estos extremos a día de hoy.

Lo que sí han tenido a bien tanto Patricia Pardo como su compañero Joaquín Prat es en el arranque del nuevo curso tener unas palabras de cariño para su jefa. Una jefa que no ve la hora de ponerse delante de las cámaras y volver a hacer lo que más le gusta, trabajar de periodista y presentadora.

En un primer término, Joaquín Prat ha tomado la voz cantante y le ha mandado un emotivo mensaje a su compañera de batallas. Este no se ha dejado nada en el tintero a la hora de alabarla como persona y profesional del medio.

El cálido mensaje de Patricia Pardo a su jefa

"Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí. Dentro de poco, ella volverá a este plató", empezaba su breve discurso el comunicador.

"Qué te voy a decir, Ana. Ya queda menos, te esperamos, lo hacemos como podemos. Y aquí te esperamos”, exponía en el primer día de temporada del longevo espacio de Telecinco.

Como no podía ser de otra manera, Pardo no ha sido menos que él y le ha dedicado unas palabras a su amiga. No ha dudado en enviarle un cálido mensaje en pleno directo y todo el plató ha enmudecido por ello.

Con todo, la pareja de Christian Gálvez se rendía a los pies de la periodista, que muy pronto volverá a ponerse delante de las cámaras.

“No sabes lo mucho que te quiere este equipo y, sobre todo, el público. No podemos ofrecerles nuestra mejor versión porque ella no está aquí, pero lo haremos lo mejor que podamos”, ha confesado.