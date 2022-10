Patricia Donoso, la única mujer que sabe quién es el padre del hijo de Ana María Aldón

El mundo rosa está viviendo su punto más álgido en las últimas horas gracias a la llegada de Patricia Donoso. La mujer que hace unos días aseguraba haber tenido un affaire con Ortega Cano, ha vuelto a ser la protagonista de los titulares. En una entrevista concedida a Sálvame Deluxe hace unas horas, Patricia revolucionaba la vida del torero.

Daba unas declaraciones que no solo han dejado al marido de Ana María Aldón de piedra. Los colaboradores allí presentes no se imaginaban lo que Patricia Donoso era capaz de contar.

Patricia Donoso: ha nacido una estrella

Hace unas semanas nadie sabía quién era Patricia Donoso. Sin embargo, una conexión en directo desde Miami lo cambiaba todo. Al menos, la imagen que se tenía de José Ortega Cano.

La abogada conectaba esta semana en directo a raíz de la entrevista que Ortega Concedió en El programa de Ana Rosa. Patricia aseguró que conoce al torero desde hacía más de 25 años y que, con él, tuvo una relación sentimental.

Confesó que no llegaron a tener sexo, pero sí una relación “platónica” cuando Ana María Aldón estaba embarazada. Además de asegurar que, durante un tiempo, había sido la abogada del diestro.

Entre tantas confesiones, decía también haber sido la persona que habría redactado un comunicado para que el torero se disculpara de su última entrevista. Un texto, asegura, que jamás vio la luz por miedo a que el propio Ortega Cano se mostrara débil ante todos.

“Los párrafos que él borra son los párrafos que no lo dejan como un hombre sino como una persona débil y loca”, decía Patricia Donoso.

Patricia Donoso concede otra entrevista

La respuesta por parte del torero a estas declaraciones no se hizo esperar. “No quiero saber nada de ti, sinvergüenza”, gritaba Ortega Cano en directo. Sin embargo, tan solo unas horas después, Patricia volvía a las andadas.

Y esta vez reaparecía en directo en Sálvame Deluxe como la invitada estrella de la noche. Lo hacía también en una conexión en directo desde Miami, donde reside. Aprovechando su momento de gloria, Patricia narraba detalles del diestro que jamás habían salido a la luz.

Aseguró conocer muy bien a Ortega Cano y confesó la razón por la que al torero no le caía nada bien Jorge Javier Vázquez. “Jorge Javier, no le caes bien a Ortega Cano porque no le gustan a los maricones”, aseguró.

¿Cómo le habrán sentado estas declaraciones al marido de Ana María Aldón? Es evidente que no es el mejor momento del diestro y que desearía esconderse debajo de las piedras.

Y es que lo que en un principio parecía ser una entrevista para mejorar su relación con Ana María Aldón, terminó siendo un desastre. “Tengo fuerza en mi semen, vamos a por la niña”, expresó el diestro en directo en El programa de Ana Rosa.

Una frase que en cuestión de minutos se convirtió en viral y que terminó por sepultarle. Afortunadamente, Ana María Aldón no tuvo en cuenta esta frase, pero sí numerosos medios de comunicación, que aún la recuerdan.

Ahora, un nuevo personaje del corazón ha salido a la luz para hacerle la vida un poco más complicada. ¿Quién es Patricia Donoso y por qué conoce al diestro?

¿Quién es Patricia Donoso?

Además de llamar la atención en las redes sociales por sus llamativas declaraciones sobre Ortega Cano, Patricia fue protagonista por su vida. Actualmente, mantiene una relación sentimental con uno de los asesores de Donald Trump.

No solo es amiga del diestro, sino de muchas más celebridades como Paris Hilton, a quien asegura le lleva las contrataciones.