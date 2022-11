Patricia Donoso desaparece de Telecinco al descubrir qué quieren hacer con ella

Patricia Donoso ha decidido alejarse del foco mediático tras conocer qué quieren hacer con ella después de sus últimas y polémicas declaraciones.

No hay ninguna duda de que esta mujer se ha convertido en uno de los rostros más relevantes dentro de Telecinco. Y es que, desde que hizo pública la supuesta relación que mantuvo con Ortega Cano, su nombre suena con más fuerza que nunca.

Aunque todo apunta a que el diestro no es el único famoso que forma parte de la lista de los líos amorosos de Patricia Donoso. Hace unos días, confesó que "la persona con la que yacía en la mesa donde luego salía en los informativos de Telecinco era Mario Picazo".

Pero, por si esto fuera poco, la televisiva aseguró que antes de contraer matrimonio, tuvo una aventura con el reconocido cantante italiano, Albano Carrisi.

"Duró los tres años que viví en Italia", comenzó explicando Patricia Donoso en una de sus últimas intervenciones en Sálvame. "Nos presentó un amigo. A mí me gustaba desde hacía muchísimo tiempo… Desde que era pobre y vivía en Sevilla".

"Fue hace seis años. Lo dejamos porque conocí a mi marido y me enamoré. Es un caballero y muy tradicional en el sexo".

Ahora, Patricia Donosos ha optado por desaparecer después de salir a la luz las contundentes declaraciones del italiano. Y es que, según él, dicha relación sentimental jamás llegó a producirse.

Patricia Donoso no se achanta ante las amenazas

Patricia Donoso está muy segura de la versión que ha dado ante los medios de comunicación de nuestro país. Por eso, no está dispuesta a cambiar ni una sola palabra de sus declaraciones acerca del affaire que tuvo con Albano Carrisi.

Pero lo que menos se esperaba era que el artista se pronunciara públicamente. Este martes 1 de noviembre, Marina Esnal aseguró en el Fresh de Ya es mediodía que el padre de Ylenia "está muy enfadado" con todo lo que esta mujer ha contado.

"No va a consentir que esta persona acabe con su relación. Esto le está afectando y está dispuesto a tomar cartas en el asunto", confirmó la periodista.

Además, este programa de Telecinco tuvo la oportunidad de contactar directamente con el supuesto amante de Patricia Donoso, quien no solo desmintió rotundamente esta información, sino que también aseguró que no la conocía.

"No sé quién es. Ella es todo mentiras. Es una basura, una locura. No hay más mentira que esta", dijo Albano en exclusiva en una conversación con este formato. "Es una fábrica de mentiras. Yo tengo familia, hijos… ¡No sé quién es!".

"¿Cómo voy a pasar tres años con una mujer sin saber quién es? O ella tiene una gran fantasía o mi memoria se fue cerca de Dios. Estoy hablando con mis abogados para tomar medidas".

Por su parte, Isabel Rábago aseguró que había tenido la oportunidad de hablar tanto con el exmarido de Romina Power y su abogada como con la propia Patricia Donoso. "Albano dice que lo que busca Donoso es publicidad y su abogado está redactando un comunicado en el que van a ser muy tajantes".

Además, ha confirmado que van a tomar acciones legales contra la televisiva porque, según ellos, está contando una "falsedad".

Acto seguido, la colaboradora del Fresh se puso en contacto con Patricia para conocer su versión de la historia. Y, a pesar de las amenazas vertidas por el cantante, Donoso aseguró que tiene más pruebas que demostrarían su romance.

"Lo que me dice es: 'Yo me mantengo. No es la única foto que tengo con Albano. Que ponga todas las demandas que quiera. Yo me defenderé porque tengo mis pruebas. Tengo una foto en el aeropuerto con él, pero quien se subió al avión con él también fui yo'".