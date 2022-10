Patricia Donoso confiesa con quién está casada y los herederos de Ortega Cano tiemblan

No cabe duda de que en los últimos días, Patricia Donoso se ha convertido en una auténtica estrella de Telecinco por la entrevista que concedió el pasado viernes en Sálvame Deluxe. La cordobesa no solo se ha dado a conocer porque es abogada y amiga del mismísimo Ortega Cano, sino también por otro claro motivo.

Y es que fue ella misma quien elaboró el discurso que pronunció el extorero en El programa de Ana Rosa, donde expresó sus controvertidas palabras "mi semen todavía es de fuerza". Por esta razón, Patricia Donoso fue una de las invitadas del viernes, 14 de octubre, para ofrecer explicaciones sobre el comunicado que ayudó a redactar al marido de Ana María Aldón.

No obstante, durante su entrevista, fue sacando algunos secretos a la luz, como que mantuvo una aventura con el exdiestro en el pasado. Aunque en un principio, sus declaraciones generaron ciertas dudas, ahora, un examigo de Patricia Donoso ha confirmado lo que era un secreto a voces.

Nuevas pruebas que confirmarían el romance que hubo entre Patricia Donoso y Ortega Cano

El pasado viernes, Patricia Donoso pasó de estar en un segundo plano a ser la protagonista de la noche. Su intervención en Sálvame Deluxe acaparó algún que otro titular, pero, sin duda, no fue hasta que confesó haber tenido una aventura con Ortega Cano cuando Ana María Aldón estaba embarazada.

"Fue en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos acostar", empezaba diciendo. "Ya estaba con Ana María Aldón", aseguraba.

"Creo que estaba embarazada. No llegamos a mayores porque le pedí un favor. Le da una entrevista a un amigo mío y de repente, dijo algo sobre su mujer y de las náuseas y dije 'what? hasta aquí hemos llegado'".

Eso sí, aclaro que "no se dio porque resultó ser soso y me resultó grotesca la situación". "Es demasiado antiguo. Es interesante como amigo, pero como pareja... Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida", explicaba.

Ante estas declaraciones, todo el mundo no podía evitar poner el foco de atención en ella y a sacar sus propias conclusiones. Una gran parte de los medios no daba crédito al testimonio de Patricia Donoso, pero lo cierto es que, por otro lado, la duda respecto a esta historia seguía ahí.

Fue el pasado domingo, 16 de octubre, cuando un examigo de la cordobesa, Brandock, habló con pelos y señales en Fiesta sobre el amorío que tuvo esta con el extorero. El joven millonario confesó haber conocido a la abogada durante la grabación del programa Hijos de papá, donde entablaron amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos perdieron el contacto.

A pesar de ello, Brandock confesó que él sí era consciente de esta aventura que tuvo Patricia Donoso con el viudo de 'La más grande'. "Tengo conciencia de que esta historia con Ortega Cano ha sucedido, ella viajó con él en tren porque coincidieron allí", decía.

"Yo no puedo posicionarme porque yo no estaba, pero sí que me suena que ella me hablara de este asunto", revelaba. En cuanto a la pregunta si Patricia Donoso se había acercado al padre de Gloria Camila por interés, el joven soltaba una pullita a la que fue su amiga hace años.

"Yo no vendo mis relaciones con los árabes millonarios con los que yo pueda llegar a estar", decía. "Estaba casada con un hombre mayor y su obsesión era vivir la vida. Yo veía que había cierto coqueteo con su marido, imagino que algo sí le gustaría", desvelaba.

Patricia Donoso: "Ortega está manipulado por su entorno"

El pasado viernes, Patricia Donoso demostró que mantuvo un romance con el exdiestro a través de unos audios. Además, la cordobesa aseguró que su cliente está completamente manipulado por su entorno, concretamente, por su hija Gloria Camila.

En cuanto al mal rollo que hay entre esta y la joven, lo cierto es que la hermana de Rociíto asegura que Patricia Donoso es "una mujer peligrosa". Según la abogada, ella misma conoce el motivo de esto.

"Tiene un amigo el cual me estaba chantajeando aquí en Miami y le paré los pies. Es una persona muy conocida, es un español que dice ser vecino de Enrique Iglesias". Es decir, Patricia Donoso se estaba refiriendo, nada más y nada menos, que a Colate, exmarido de Paulina Rubio.

