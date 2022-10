Patricia Conde se cansa y enseña la foto que demuestra lo de su embarazo

Patricia Conde siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y pronunciarse sobre todos los rumores y especulaciones que surgen sobre ella. La presentadora no ha dudado en utilizar su cuenta de Instagram para hablar abiertamente sobre varios temas.

La colaboradora ha abierto una ronda de preguntas y respuestas para que sus seguidores le pregunten todo lo que querían saber.

Patricia Conde se sincera a través de las redes sociales

Como viene siendo habitual, la presentadora no tiene ningún problema en hablar de su vida sentimental, ni tampoco de retoques estéticos. Sus seguidores no han dudado en preguntarle por estos temas. Conde ha sido muy directa y se ha pronunciado sin dar muchos rodeos.

| GTRES

"Estoy soltera, entre el hijo y el trabajo no me queda tiempo para mucho más...", contestaba Patricia a un usuario de Instagram.

Patricia siempre ha hablado sobre la cirugía estética sin ningún taboo. Pero ella ha reconocido que no se ha sometido a ninguna operación invasiva:

"Siempre me he aceptado tal y como soy. Me dan mucho miedo las operaciones o meterme cosas que luego a lo mejor mi cuerpo rechaza. Voy tirando con tratamientos no invasivos", afirmaba.

Hace un par de semanas Patricia fue trending topic por una misteriosa fotografía. En ella aparecía con una prominente barriga de embarazada. Tras esto, muchos pensaron que la actriz volvería a ser madre.

Pero ella misma ha aprovechado para confirmar que se trataba de una barriga ficticia, para un personaje de una serie:

"No estoy embarazada, es parte de una trama en la serie que estoy grabando", afirmaba a través de una storie.

| Patricia Conde @paticonde

Todo apunta a que Patricia está centrada en su carrera profesional, ya que no para de acumular un proyecto con otro.

Patricia Conde, nueva expulsada de Masterchef Celebrity 7

Desde sus tiempos en el mítico Sé lo que hiciste, la actriz logró cautivar a la audiencia y ganarse el respeto del público. Por eso, cuando se anunció su fichaje en Masterchef Celebrity 7, la gente enloqueció, y rápidamente apuntaba a ser una de las favoritas del casting.

Patricia volvía al foco mediático con su participación en el reality culinario, sin embargo, su recorrido por el programa no ha sido muy extenso.

El pasado martes, Patricia resultaba ser una de las nuevas expulsadas del concurso. Y esto sin duda ha sido muy criticado por el público que lo han tachado de "tongo".

| Instagram

Y es que la vallisoletana se había convertido en una de las favoritas del público, por lo que no podían entender su expulsión. Algo muy parecido fue lo que ocurrió la semana pasada con Ruth Lorenzo. El público tampoco asimiló demasiado bien la expulsión de la cantante.

"Me siento como si estuviese en el despacho de la directora dando explicaciones sobre lo mal que he hecho algo".

"Ahora que lo pienso, ni tan mal. Que continúen los chicos. Yo soy más fuerte que ellos", comentaba Conde antes de abandonar el programa.

Aun así, la presentadora se mostró muy feliz de haber podido participar en esta nueva edición. Y reconoció que había sido una gran oportunidad para dar a conocer su faceta más personal:

“Yo soy una chica muy normal, nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Soy muy madre, vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda. No estoy con los chistes todo el día. Yo soy así, recatadita, reposada... Estoy encantada porque he hecho muy buenos amigos”, confesaba muy emocionada.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión