El Partido Popular hace una denuncia pública contra Rocío Carrasco

Ha durado poco la alegría en casa de Rocío Carrasco. Y es que, lo que menos se esperaba la televisiva era que el Partido Popular se iba a poner en su contra por uno de los proyectos que la tiene entre manos.

No hay duda de que el resurgir mediático de la mujer de Fidel Albiac no ha estado exento de polémicas. Ahora, y después de plantar cara a parte de su familia, parecía que la heredera universal de 'la más grande' tenía algo que celebrar.

| GTRES

Tras varios años posponiendo la fechas por motivos administrativos, Rocío Carrasco está a punto de hacer realidad uno de los sueños de su madre.

El próximo 1 de julio, el Centro de Interpretación de Rocío Jurado, La Voz del Milenio, por fin abrirá sus puertas. Y, aunque parecía que esta era una muy buena noticia para la familia de la artista, un nuevo problema está ensombreciendo su inauguración.

Ahora, el Partido Popular de Chipiona ha hablado alto y claro sobre el cuestionable trato que está recibiendo Rociíto en relación con la apertura de este centro cultural.

Rocío Carrasco, duramente criticada por el PP de Chipiona

Rocío Carrasco se ha quedado totalmente descolocada al leer la entrevista que la exalcaldesa de Chipiona le ha concedido al diario La Razón.

La actual portavoz del PP, Isabel Jurado, no ha tenido reparos en contar cómo se han producido las cuestionadas negociaciones para la apertura del museo en homenaje a Rocío Jurado.

La exedila ha querido contar cómo fueron sus conversaciones con la televisiva. Después de explicar que tuvieron varios encuentros en su casa de Madrid, ha asegurado que Rociíto quería abrir el museo "con alguien que no tuviera ninguna mancha de corrupción o imputación".

Algo que choca, ya que Aparicio fue condenado a un año y seis meses de prisión por cohecho y a otros cinco de inhabilitación, además de tener que hacer frente a una desorbitada multa.

| Mediaset

En relación con el acuerdo que firmaron en 2020, Isabel Jurado ha explicado que "esos 30.000 euros anuales en concepto de cesión" no los puede cobrar hasta que el museo no abra sus puertas. Aunque, también, ha dejado claro que ahora "ella va a cobrar 60.000 euros, aunque de otra forma".

La política no ha tenido reparos en mostrar su descontento con los últimos movimientos que se han llevado a cabo desde el gobierno municipal. Por eso, ha criticado con dureza las negociaciones entre Rocío Carrasco y el actual alcalde de Chipiona.

"El ayuntamiento ha hecho una modificación económica, incluso se va a quitar presupuesto a la parte de turismo para darle más dinero al museo", ha asegurado muy molesta.

Y es que, según ella, todo esto se ha hecho "enfocado a que Rocío Carrasco cobre en estos 30 meses (hasta que finalice el convenio en enero de 2025) un total de 150.000 euros, 60.000 euros más de lo previsto".

Esta cantidad es, justamente, la que la mujer de Fidel Albiac no ha cobrado en todo este tiempo, mientras el museo ha permanecido cerrado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El pueblo de Chipiona tampoco se lo perdona

Como era de esperar, los habitantes de este municipio gaditano no están muy conformes con la decisión que se ha tomado desde el consistorio.

Y es que, después de enterarse de que parte del dinero de la concejalía de Turismo ha sido destinado a la apertura de museo, la imagen de Rocío Carrasco se ha visto gravemente perjudicada.

Durante todos estos años, la hija de 'la más grande' ha sido muy bien recibida por parte de todos los chipioneros, pero, tras salir a la luz este polémico acuerdo, las cosas han cambiado mucho.

| España Diario

A pesar de ser una de las personas que han apoyado este proyecto desde el principio, Isabel Jurado no está muy de acuerdo con el que el museo se va a inaugurar "a costa de todos". "Ella puede pedir lo que quiera, pero yo tengo que mirar por los intereses de los chipioneros".

"No creo que sea justo el pagarle el doble y darle 60.000 en vez de 30.000", asegura la representante del Partido Popular.

Además, ha querido apuntar que no solo es su partido el que no está conforme con el trato al que se ha llegado. Gran parte del pueblo de Chipiona también está en contra.

"Los chipioneros no están de acuerdo con todo el dinero que se ha destinado al museo. No quieren. La gente dice que ella no quiere a Chipiona porque casi nunca ha venido y que solo quiere dinero, por mucho que diga el alcalde lo contrario".