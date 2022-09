Paolo Vasile confirma que está arruinada y busca ayudarla con la enfermedad

Miriam Sánchez era en su momento una de las grandes estrellas de Telecinco, tras dar el salto a la fama como actriz de cine para adultos.

Sin embargo, todos la recuerdan por su complicada relación con Pipi Estrada, con la que tiene una hija en común.

En su mejor época, entre 2006 y 2015, Miriam pasaba por numerosos programas de Telecinco: 'Cazamariposas', 'Enemigos íntimos' o '¡Mira quién salta!', entre muchos otros. Algo que la ayudaba a mantener una buena posición económica.

"Mucha gente se ha creído que, por la diferencia de edad, él me ha estado manteniendo en la relación. Yo he pagado la mitad de los gastos de agua, luz, gas. He pagado cruceros, viajes…" explicaba hace un tiempo.

Era tras su ruptura con el ex de Terelu cuando Miriam caía en picado y perdía el control presa de las adicciones.

"Yo solo tenía una adicción al alcohol. Era cada cierto tiempo, no era diario. Era un tipo de alcoholismo explosivo en el cual había un problema y lo gestionaba tomándome unas copas", reconocía ella misma.

Por suerte, el pasado abril anunciaba orgullosa que ya ha conseguido rehabilitarse y ahora es una mujer completamente nueva que vive volcada en su hija.

"Ahora para mí todo es nuevo porque como ahora estoy sobria de alcohol y de pastillas, para mí pues dar un paseo sin eso es como que todo es más bonito, más luminoso, más colorido. Lo vives más intensamente", comentaba al respecto.

Los problemas económicos han llevado a Miriam a tomar decisiones y medidas tan drásticas como vender sus implantes mamarios o su título de ganadora de Supervivientes:

"Vendo mi premio de #Supervivientes2008 por 1.000 pavos. Ya sabéis que esto lo tienen sólo 10-12 personas en España. Valor para coleccionistas y fans del programa y de Lucía Lapiedra", anunciaba en 2021 a través de su cuenta de Twitter".

Aunque ella misma culpa a Pipi Estrada de todos sus males. "Utiliza a cualquier persona para ganar dinero, está muy mal económicamente, debe dinero más que a Terelu. Debe más cosas. Está en números rojos. Está metido en follones importantes", acusaba al colaborador televisivo.

"Veo que está enfermo y por eso le perdono, tengo un vínculo enfermizo con él porque es el padre de mi hija", decía al respecto.

"Creo que tiene un narcisismo que en algún momento en pensado que rozaba la psicopatía. Me ha creado inseguridades, quiere sentir que he acabado sin él arruinada, sin pareja, sola y triste".

"Normalmente estoy bien, tranquila, pero tengo un problema muy gordo con esta persona, que es lo que causa que yo me estrese y que termine en una adicción", sentenciaba.

"No tengo bipolaridad ni esquizofrenia. Tengo informes médicos. No tengo absolutamente nada. Tengo ataques de ansiedad cuando me pasan estas cosas con Pipi, como a cualquier persona", advertía.

Hace poco, Sánchez se llevaba un durísimo varapalo después de que cancelasen su entrevista en el Deluxe en el último momento.

Y tal es el disgusto que se llevaba que incluso amenazaba con demandar a Mediaset por el desplante que le habían hecho y exigía que no volviesen a hablar de ella.

"Maquillada y peinada 72 horas gratis de grabaciones. Me han dejado tirada a última hora pero emiten los totales que ahora dicen que no pueden emitirse", denunciaba.

“Después de estar dos semanas hablando de mí y de mi hija en televisión, en la que han dicho que estoy enferma sin tener pruebas, y después de años sin trabajar para Mediaset porque en el 2019 me decían que estaba gorda, acepté ir".

"Y ahora me dicen que me van a desconvocar porque no pueden hablar de mi hija. Hay algún motivo que haga que ahora no les interese mi entrevista, pero han emitido la publicidad de mi intervención y me han exprimido", se lamentaba.

"Han conseguido audiencia a mi costa y han provocado que me aumente el nivel de ansiedad, porque sabe que tengo un trastorno de la ansiedad. Os llevaré al juzgado", les advertía.