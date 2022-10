Paola Olmedo se queda sola: algo pasa con el hijo de Carmen Borrego

Paola Olmedo ha provocado que su suegra, Carmen Borrego, haya pasado una de las peores semanas de su etapa como colaborada en Sálvame.

Lo cierto es que la hija de María Teresa Campos comenzó este miércoles a vivir un severo calvario en pleno directo que le hizo amagar con el abandono en varias ocasiones.

Han sido 24 horas realmente duras para la hermana de Terelu después de que se filtrasen unos audios muy sensibles. Unos audios en los que su familia política critica su figura y las del resto de la familia Campos de forma contundente.

Paola Olmedo hace estallarlo todo en directo

Unas palabras que denotan la mala relación que mantienen la familia de su hijo, José María Almoguera, y el clan Campos. Hasta Sálvame llegaron unos audios comprometidos en los que se escuchaba a Paola y a su madre rajar de lo lindo de su familia política junto a otra tercera persona.

Posiblemente, a Paola Olmedo y a su madre les han tendido una trampa en el centro de estética que regenta la primera. Ahora, la que ha tenido que aguantar el chaparrón y escuchar las lindezas que dicen de ella y de su familia no ha sido otra que Carmen Borrego. Dos tardes infernales para la hija de María Teresa Campos en las que ha tenido que escuchar de todo y nada bueno sobre su persona.

La mujer de José María Almoguera afirmaba en dichos audios que "Carmen y Terelu son unas altivas" y que su suegra "es un cuadro con una papada horrorosa".

Además, sostenía que entre ellas "discuten mucho" y que Alejandra Rubio "es una bocazas y que vende a su familia si hace falta". Además, sobre la nueva colaboradora de Fiesta, Paola Olmedo no se queda corta y afirma que es "tontísima y muy estirada. En la tele es más maja que en persona, fíjate", sentenciaba.

Paola Olmedo sabe que ha metido la pata y recibe su merecido

Borrego ha aguantado estoicamente en el plató de Sálvame hasta que ha estallado en un momento dado. Se ha levantado para decirle cuatro cosas a su nuera, Paola Olmedo, en pleno directo.

Borrego ha sostenido que "ella no conoce a mi sobrina para juzgarla, lo hace por cosas de la tele y es un error, una metedura de pata de mi nuera. No me hace ni puñetera gracia, ni que me juzgue a mí ni a mi familia. Pero todo esto le hace daño a mi hijo y yo no voy a contribuir a ello", ha expuesto llena de ira.

Carmen Borrego vive su peor tarde en un plató

Por si fuera poco, los colaboradores le han pedido al director, David Valldeperas, escuchar por segunda vez los audios en los que Paola carga sin piedad contra su familia. En ese momento, Borrego ha explotado contra ellos afirmando que se estaban ensañando con ella y que no se merecía tal humillación en directo.

Tras salir del plató durante unos minutos, Borrego ha sido convencida por Adela González para que regresase a su puesto de trabajo.

Por último, Carmen ha querido destensar la situación y ha perdonado a su nuera, con la que había charlado tras escuchar la primera parte de los audios.

"Ella está avergonzada y ha escrito a toda mi familia para pedirle disculpas, la voy a disculpar porque es la mujer de mi hijo. Espero que mi hermana y mi sobrina tengan en cuenta que esto no tiene nada que ver conmigo ni con mi hijo. Espero que ella aprenda a no fiarse de nadie", ha finalizado la tertuliana.