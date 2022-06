Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, le da un ultimátum a su suegra

Ha pasado un mes desde que la boda del hijo de Carmen Borrego se celebrase. Sin embargo, este enlace sigue dando de qué hablar y todo por el enfrentamiento que suegra y nuera tienen fuera de cámaras. Carmen Borrego ha vuelto a meter la pata y Paola Olmedo le ha dado un ultimátum.

La boda de la que más se habla

El pasado 14 de mayo se celebraba una de las bodas más esperadas: la del hijo de Carmen Borrego con Paola Olmedo. Ninguno de los novios era conocido hasta entonces por los medios de comunicación, y ahora no dejan de lado los titulares.

El enlace no dejó de acaparar la atención ni los días previos ni posteriores a la fiesta. Y la culpable de todo es Carmen Borrego. “Tengo ganas de que salga todo bien. He preparado la boda de mi hijo como si fuera su primera comunión”, decía Carmen días antes.

Precisamente en esos días, la suegra de Paola Olmedo acaparó los focos por la ausencia de Rocío Carrasco a este enlace. La hija pequeña de las Campos se tomó aquella falta como una traición. Prueba de ello es que, después de casi un mes, Carmen sigue acaparando portadas hablando de Rocío.

Paola Olmedo está harta

Sin contar con la opinión de su hijo ni su nuera, Paola Olmedo, Carmen es hoy la protagonista indiscutible de la prensa rosa. Aprovechando su posado en bañador para una conocida revista, ha seguido hablando de la boda.

Y no precisamente para asumir que su relación con Paola Olmedo no es la mejor. Si no para echar pestes contra Rocío Carrasco. No hay duda de que la avaricia ha cegado a Carmen, que no es consciente de que su nuera está harta.

Paola Olmedo estalla contra Carmen

En un principio, se rumoreó acerca de la buena relación entre suegra y nuera. Pero con el paso del tiempo, la opinión pública se ha dado cuenta de que Paola Olmedo y Carmen, no se soportan.

Prueba de ello es el ultimátum que Paola le ha dado a Carmen. A la joven no le gusta que Carmen hable de su boda para echar pestes contra Rocío Carrasco. Después de la última portada que la hermana de Terelu ha protagonizado, Paola Olmedo ha dicho basta.

No sería de extrañar que la relación entre Carmen y su hijo corra peligro si es así que la colaboradora sigue aprovechándose del enlace.

Las palabras de Carmen sobre Rocío Carrasco

A pesar de que las cosas con su hijo y Paola Olmedo no están bien, Carmen seguirá hablando de la boda. Así de concisa hablaba hace unas horas sobre la ausencia de Rocío Carrasco al enlace.

“Me duele que Rocío Carrasco no fuera a la boda. Me habría gustado recibir un mensaje suyo o una llamada el día después para preguntarme cómo había ido”, explicaba.

Aunque por el momento Carmen Borrego no ha recibido señales de Rocío Carrasco, para Paola Olmedo este enfrentamiento no es suficiente. Piensa que no es una pelea tan seria como para protagonizar, una vez más, una portada de una revista del corazón.

Paola Olmedo ha parado los pies a Carmen más veces

No es la primera vez que Paola se ve en la obligación de reunirse con Carmen y pararle los pies. Días antes del enlace, nuera y suegra fueron juntas a una clínica estética para mejorar su rostro antes de la boda.

Pero Paola se llevó una decepción con Carmen al descubrir que las imágenes que le tomaron en la clínica, circulaban en todas las redes sociales. Sin su consentimiento, viajaron por Internet, lo que provocó el enfado de Paola.