Paola Olmedo ataca a María Teresa Campos tras el embarazo

Paola Olmedo era una gran desconocida hasta que hace unos meses contrajo matrimonio con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. Tras la exclusiva de la boda ha estado alejada del foco mediático, hasta que hace unos días se filtraron unos audios de ella. Audios en los que arremetía contra su suegra, Terelu y Alejandra Rubio, pero ahora sabemos también que atacaba a María Teresa Campos.

Hoy, que se ha publicado que la joven está embarazada, se ha sabido que tampoco tuvo piedad contra la matriarca de la familia.

| Europa Press

Paola Olmedo arremete contra María Teresa

La mujer de Almoguera ha quedado seriamente en entredicho por sus palabras de desprecio hacia miembros de su familia política. Palabras que pronunció mientras charlaba con una amiga que decidió grabarla. Y dicha grabación ha visto la luz en Sálvame para desgracia de ella.

Según hemos podido escuchar, se burla del físico de Carmen. Además, tacha a Terelu de altiva y a Alejandra la califica de caprichosa y tonta, entre otras lindezas.

En principio, creíamos que solo estas tres Campos habían sufrido los ataques de Paola, pero parece ser que no es así. Según ha publicado Informalia, en la grabación que se le ha realizado también arremete contra la matriarca de la familia. Y parece que lo hace de manera contundente dejando a la periodista “mal parada”.

| GTRES - Lecturas

La fuente de este citado medio ha desvelado además, que si las palabras de Olmedo hacia la abuela materna de su marido no se han emitido ha sido por algo. En concreto, porque las dos hijas de María Teresa lo han pedido encarecidamente a la dirección de Sálvame. Al parecer, han rogado que no se dieran a conocer para que su madre, que tiene ya una edad, no se llevara un gran disgusto.

El programa ha decidido aceptar su ruego y así ha silenciado por completo cualquier ataque de la argentina hacia 'La Campos'. Las hermanas están agradecidas por ello y, por este motivo, han hablado en directo de lo dicho por la mujer de José María. Eso sí, han optado por quitarle hierro al asunto y dejar de manifiesto que está todo hablado y solucionado.

Sin embargo, parece ser que una cosa es lo que dicen en televisión y otra lo que sienten realmente. En este sentido, se ha publicado que las dos están muy molestas con la joven por los ataques gratuitos hacia la matriarca. La fuente que ha decidido hablar, ha afirmado que “Carmen está que trina y es algo que no va a perdonar nunca”.

Es más, ha indicado que “el disgusto ha sido monumental. Y esto le va a costar a la pequeña de 'Las Campos' cierta distancia con su hijo”.

| Europa Press

Paola Olmedo enfada a José María Almoguera

La nuera de Borrego no solo tiene enojada a su familia política, también tiene muy dolido y molesto a su marido a pesar de la felicidad que viven por el embarazo. Según se ha revelado, él se siente muy defraudado por los comentarios que ha hecho sobre las mujeres de su vida. Y, en especial, sobre su abuela, que para él es alguien muy especial.

Y ahora, por si fuera poco, está estupefacto y enfadado por lo último que ha hecho Paola. En efecto, porque en directo en Sálvame se la ha visto desplazarse en patinete por la acera y sin casco. Una imprudencia esta que podría acarrearle una multa de tráfico por incumplir las normas de circulación.