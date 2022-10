Paola Olmedo anuncia un cambio duro en su embarazo y asusta a Carmen Borrego

Paola Olmedo está cansada de soportar los desplantes de su familia política y ha tomado una decisión que afecta a un rostro muy conocido. Estamos hablando de Carmen Borrego, quien se ha marchado de vacaciones porque no sabe cómo resolver su nuevo problema. Según Informalia, su nuera ha anunciado en privado un cambio: llevará su embarazo en secreto, no quiere que nada vea la luz.

Paola Olmedo, siguiendo las informaciones de Sálvame, quería comercializar con la noticia y venderla en la portada de la revista Lecturas. Pero en el último momento cambió de opinión y no entiende que Carmen haya dado el paso sin contar con ella. Supuestamente está tan enfadada que llevan un tiempo sin dirigirse la palabra, al menos eso cuentan en Informalia.

Paola ha cambiado de parecer y ahora no quiere que nadie hable de su embarazo, por eso Carmen Borrego está tan asustada. Ella ha tratado el tema públicamente porque pensaba que no ofendía a nadie, nunca ha querido molestar a los suyos. Un testigo ha roto el silencio y ha explicado que la tía de Alejandra Rubio lleva tiempo sin hablar con su hijo José María, padre de la criatura.

Paola no entiende que Terelu Campos y su hermana hayan hablado de su bebé, por eso ha marcado distancias con la familia. José María ha seguido sus pasos y una fuente de total solvencia lo ha contado todo en el medio mencionado anteriormente. “Ha roto totalmente con Carmen, no quiere saber nada de ella y está muy cabreado y muy dolido”.

Olmedo sería la responsable de esta situación, aunque ella también estaba dispuesta a lucrarse en la revista Lecturas. Nadie sabe qué pasó, pero de un momento a otro cambió de opinión y decidió proteger la intimidad de su primer hijo. El cambio es irreversible, por eso no perdona que su suegra se haya saltado las normas a cambio de dinero.

Paola Olmedo ha llegado al límite

Paola, siempre siguiendo la información del testigo, está desesperada ha decidido romper con su suegra antes de que sea demasiado tarde. Según cuentan, Carmen ha puesto en peligro su matrimonio y por el momento quiere estar una temporada lejos de ella. Los compañeros de la colaboradora, entre ellos Terelu Campos, han alzado la voz para desmentir esta teoría.

La tía de Alejandra Rubio en ningún momento quiso perjudicar a su hijo, todo lo contrario, quería ayudarle a ganar un dinero extra. En todo momento contó con él para la exclusiva, de hecho el joven iba a participar y estaba encantado con el proyecto. Sucedió algo que sigue siendo un misterio y cambió de opinión, pero Borrego no tiene nada que ver.

Olmedo “lo está pasando fatal” y habría decidido apartarse del clan Campos hasta que haya pasado la tormenta. Necesita estar tranquila por el bien de su bebé y no tolera recibir críticas por un asunto que considera que no le corresponde. No se ha portado bien con la prensa y le acusan de no estar a la altura de las necesidades de su familia política.

Paola Olmedo también ha hecho negocio

Paola hizo un cambio de última hora en su embarazo y decidió no venderlo, pero hasta el último momento quería hacerlo. No hubiera sido la primera intimidad que vende: hizo lo mismo con su boda y llenó sus bolsillos de euros gracia su suegra. En Telecinco le acusan de ser injusta, pues Carmen le ofreció en todo momento que no saliera en la portada da Lecturas cuando se casó.

Olmedo sabe que no puede enfrentarse a un clan tan poderoso, así que ha decidido tomar distancia. Según ha salido publicado, cada vez está más lejos de las Campos, a pesar de que ha pedido disculpas. Ha justificado los insultos que les dedicó diciendo que le habían tendido una trampa.