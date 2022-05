Paola, la nuera de Carmen Borrego, confirma los problemas de salud

Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista de la boda de su hijo José María. A pesar de que este y Paola, su flamante mujer eran lógicamente los que se casaban, lleva semanas hablándose de este enlace.

El motivo de tanta expectación era que Carmen Borrego trabaja en Sálvame y que el programa se ha esforzado para desestabilizar este evento como sea. Carmen ha dejado que la humillen, se rían de ella y le monten un sarao cada tarde por su sueldo a fin de mes. El problema es que esta vez ha puesto en la palestra a su hijo y a su nuera.

Debido a tantos días desgranando cada detalle de la boda y a la exclusiva que se ha concedido a la revista Lecturas con el enlace, hemos sabido datos desconocidos de la familia.

https://app.ex.co/stories/item/81bddc40-a862-4d2c-b683-4772879ab663

Carmen Borrego y los problemas que Paola ya conoce

Poco se sabía del hijo de Carmen Borrego antes de que decidiera casarse con Paola Olmedo. José María Almoguera trabaja en Viva la vida, pero siempre ha estado alejado del foco de la actualidad. Ahora se ha expuesto y todo lo que hace referencia a su vida es noticia.

Según Carmen Borrego detallaba, su hijo padece el síndrome de Brugada. Se trata de una enfermedad de origen genético que afecta al corazón y que cuesta mucho de detectar.

Esencialmente, porque el músculo cardíaco y los vasos y válvulas que lo rodean tienen una apariencia normal y los electrocardiogramas no detectan ningún problema.

Sin embargo, tal como contaba Carmen, se dieron "un susto grande" cuando el joven tenía 23 años. Fue entonces cuando el joven tuvo que ser ingresado de urgencia a causa de esta dolencia. Desde entonces, contó Carmen, "lleva un desfibrilador" de forma permanente.

Se trata de un implante que podría parecer un marcapasos y que se coloca de forma interna en el pecho. Se monitoriza toda la actividad cardíaca y en el caso de detectarse un principio de arritmia maligna se neutraliza para evitar las posibilidades de muerte súbita.

El problema principal del síndrome de Brugada es que no esté diagnosticado, pues el riesgo de sufrir una arritmia o incluso la muerte súbita por esta causa es alto.

Además, se trata de una problema genético, que se transmite de padres a hijos y no da síntomas hasta que se produce la primera crisis.

Entre las medidas preventivas que tiene que tomar el hijo de Carmen Borrego está evitar el abuso de alcohol y drogas. También debe tener precaución con algún tipo de medicamentos.

El síndrome de Brugada no impidió que José María y el resto de la familia se lo pasaran genial en la boda.

El nuevo frente de Carmen Borrego: su consuegra

Parecía que tras la boda de José María, a Carmen Borrego le venían unas semanas de cierta tranquilidad. Querida Carmen, esto es Sálvame y tú su objetivo principal. Además de las cuestionadas palabras de su sobrina Alejandra, cuestionando a los novios, a su tía y la misma exclusiva, se añade a las críticas la consuegra de Borrego.

| Telecinco

La madre de Paola, Cati, está muy disgustada por todo lo que se ha formado porque "no sabía nada, a mí no me han pedido el consentimiento, yo no quería salir en la revista".

Carmen Borrego ya ha respondido, nerviosa ante este nuevo frente: "eso se lo tendrá que explicar a su hija, yo pregunté quien salía y quien no". Carmen lo atribuye a un problema de comunicación, ya que "si no hubiese querido salir, no lo hubiese hecho, como otra gente que no está".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Carmen califica a su suegra de "maravillosa" y hace gala de la magnífica relación que ambas tienen. Tiempo al tiempo, que en Sálvame ya se están esforzando para que esta relación, si es cierto que es tan buena, empeore en breve.