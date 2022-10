Paloma San Basilio se harta y confirma los duros rumores sobre el dinero de Rociíto

Paloma San Basilio lleva retirada de los escenarios unos cuantos años. Por eso resulta complicado verla en los platós de televisión. Sin embargo, su reaparición el pasado sábado en Volverte a ver causó bastante revuelo, y no solo por su presencia.

La cantante hizo unas declaraciones muy contundentes contra algunos miembros de la familia de Rocío Jurado. Todo hace indicar que señalaba de manera directa a Rociíto.

Paloma San Basilio no dejó a nadie indiferente

Paloma aseguraba que "ya hace no sé cuánto tiempo que no hago una entrevista". De alguna manera trataba de cubrirse las espaldas por si algo no salía bien. Lo que nadie contaba es que pusiera en el punto de mira a los allegados de 'la más grande'.

Se le mostraron una serie de imágenes que tenían como protagonistas a Jurado, Isabel Pantoja y Sara Montiel. La presentadora, Toñi Moreno, quería saber "con quién te quedas en alma, corazón y vida" de las tres artistas.

Confesaba que su gran debilidad era la chipionera. Admitió que había tenido "mucho más trato y he compartido con Rocío. Es una artista espectacular", destacaba.

Lo mismo opinaba de "las otras dos también", pero en el caso de la viuda de Ortega Cano "tenía una voz que no era normal". Es posible que en las distancias cortas también fuera una persona más cercana. Guardaba muy buenos recuerdos de ella.

La consideraba una mujer "muy generosa, buenísima artista y con una enorme capacidad de superación. Realmente la admiro y la admiré muchísimo", reconocía a la conductora del espacio. Pero Toñi quería profundizar en un tema concreto.

"¿Cómo crees que ella viviría todo esto que está pasando?", preguntó. La invitada respondió de inmediato un "fatal". Lo tenía muy claro.

Paloma San Basilio iba a dejar en muy mal lugar a Rociíto con sus declaraciones. Contó que "todo este mundo en torno a ella me parece lamentable, no se lo merece. Ella no se merece estas luchas de poder", recoge el portal Show.com.

Lo que más le indigna es que este conflicto familiar se produzca a causa del dinero. "Había una secuela de personas viviendo de ella y exhibiendo la intimidad de una persona que nunca lo hizo", apuntó. Parecía muy molesta con todo lo que se había generado en torno a ella.

Se mostró muy crítica con todos los que trataron de aprovecharse de ella. Todo esto mientras le lanzaba una indirecta a la hija mayor de 'la más grande'. "Yo creo que hay que respetar a los muertos, y sobre todo si son tu familia, posiblemente más", dijo.

No olvida que durante el último año la figura de la Jurado ha estado más presente que nunca en los programas de televisión. Su hija se ha encargado de recordarla sacando algunos trapos sucios del pasado, como su relación con Ortega Cano o la herencia.

Paloma San Basilio habla de un posible romance

Paloma San Basilio tuvo que desmentir en el programa un rumor que le persigue desde hace décadas. Son muchas las personas que la vincularon en su día con el rey emérito. Ella ha querido zanjar el asunto de una vez por todas.

"Yo soy una persona muy cercana y transparente, pero es cierto que creo que uno tiene que preservar su intimidad. Yo siempre he sido muy normal", proclamaba la cantante.

Explica que "en su momento ya aclaré la leyenda urbana que decía que había sido novia de Juan Carlos. Y no quiero hablar más de este tema", sentenció.

Paloma San Basilio arremetió contra los periodistas que inventaron esa presunta historia de amor. "Era gente que iba de profesional", añadió.