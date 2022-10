Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego que está siendo acusada de algo grave

Carmen Borrego ha recibido una mala noticia: Paloma Olmedo supuestamente ha hablado mal de ella y hay un documento que lo demuestra. El programa Sálvame ha tenido acceso a una grabación que no deja en buen lugar a la mujer de José María, el hijo de Borrego. Supuestamente Paloma, esteticista de profesión, ha hablado de toda la familia Campos en un tono ofensivo.

Carmen Borrego ha descubierto que hay una llamada que no deja en buen lugar a Paola y está tan dolida que no sabe cómo comportarse. “Cuando habla de Alejandra se mofa de su aspecto físico”, han comentado en el plató de Sálvame. Terelu Campos le ha mandado un mensaje a Jorge Javier Vázquez reconociendo que la situación es bastante complicada.

Carmen se ha quedado sin palabras al escuchar al presentador de Sálvame, quien asegura que Paola Olmedo habla “con desprecio”. El colaborador Miguel Frigenti ha llevado el tema al límite y ha asegurado que él se divorciaría de su pareja. Piensa que la esteticista ha llegado demasiado lejos, cree que se ha equivocado y que debe asumir las consecuencias.

Carmen asume que no es “una suegra guay”, pero promete que quiere mucho a su nuera y que no la va a dejar de querer. “Ya estoy muy angustiada, ahora mismo se me está planteado un problema que nunca habría pensado y yo era muy feliz. Yo pensaba que una persona era de una manera y ahora sé que me la ha pegado, prefiero vivir engañada”.

Borrego ha escuchado a su amigo Kiko Hernández, quien ha tenido acceso al testimonio completo de Paloma Olmedo. “Hay algo muy gordo que le has hecho a esta persona, a la mujer de tu hijo, eso es lo que dice ella. Se ríen de ti, dice que eres fea y dice que solamente le vas a traicionar una vez”, le ha avisado a Borrego en un tono muy serio.

Carmen Borrego reconoce que no está bien

Carmen quiere dejar claro que nunca ha habido ninguna crisis familiar, de hecho ha estado comiendo con Paloma hace unos días. Este tema le ha pillado completamente por sorpresa, nunca hubiera imaginado algo semejante y no sabe cómo actuar. Lo que no esperaba es que hubiera pruebas, siempre ha habido rumores, pero el material de Sálvame no deja lugar a dudas.

“Este tema es muy delicado, con mi nuera tengo una relación estupenda, pero con su madre no tengo ningún trato. Lo que me preocupa es mi hijo, solo quiero su felicidad, aunque él no lo estará viendo porque ahora está trabajando. Quiero escuchar lo que dice de mi, pero quiero hacerlo en privado, no quiero escucharlo delante de toda España”.

Borrego ha insistido en algo: este presunto engaño no afectará a la relación que mantiene con su hijo José. También ha aprovechado para anunciar que ya no trabaja en Mediaset, por lo que está todavía más apartado de la prensa. Ha sido la cara más desconocida de la familia Campos y lo va a seguir siendo, nadie conseguirá lo contrario.

Carmen Borrego ha tomado una decisión

Carmen entiende que sus compañeros tengan que trasmitir la información, pero ella sabe perfectamente lo que quiere hacer. No va a hablar del tema en público y tampoco va a pronunciarse hasta que haya hablado con su familiar. Paola Olmedo está siendo acusada de hacer algo que dinamitará la estabilidad familiar de las Campos.

Borrego ha reconocido que cualquiera que esté cerca de su familia “tiene el cielo ganado”, pero no imaginaba lo de Paola. Pensaba que ella estaba a gusto, de hecho nunca han tenido ningún problema ni ninguna discusión. No entiende por qué se está burlando de aspectos tan delicados como su apariencia física, dicen que ríe de “su papada”.