Paloma García-Pelayo sospecha que él no está enamorado y asegura que está sola en casa

Paloma García-Pelayo es una periodista del corazón que sabe más por lo que calla que por lo que cuenta en televisión. Es una veterana del medio que se guarda sus mejores informaciones para los programas en los que trabaja, y especialmente suele darlas en primicia en El programa de Ana Rosa.

La alargada crisis matrimonial entre Ortega Cano y Ana María Aldón está siendo uno de los temas del verano. Son muchos los que afirman que la separación podría llegar en cualquier momento. La relación estaría herida de muerte y ambos miembros de la pareja lo saben.

Eso sí, por ahora los protagonistas de esta crisis no dan su brazo a torcer y ponen su empeño para que la relación no se muera antes de lo que muchos piensan.

Paloma García-Pelayo ha arrojado un poco más de luz y ha revelado un hecho del pasado que deja muchas dudas sobre cómo ha sido la relación de Ortega y Ana María

Primeramente, Joaquín Prat le ha cuestionado a Pepe del Real qué sucedió con la diseñadora horas más tarde de aquella contundente llamada del torero en Ya son las ocho.

El viudo de Rocío Jurado estalló en directo contra su hija y su mujer. Les pidió encarecidamente que dejasen de hablar de él en los programas en los que trabajaban. Hace un tiempo, Joaquín Prat se ha interesado por lo que ocurrió tras esa intervención contundente del torero.

Del Real tenía una información muy importante sobre este asunto. "Pues en principio Ana tiene un ataque de ansiedad el martes, al día siguiente de la llamada. Hay un momento en el que no puede más, estalla, pide ayuda. Ella defiende que simplemente se toma la libertad de hablar de su matrimonio", ha contado.

En un momento dado, Paloma le ha cortado, recordando que "hace dos años por esta época, cuando se acaba Supervivientes, Ana María vuelve a España, se van a Costa Ballena. Y aquí dimos en exclusiva una discusión del matrimonio que yo llamé punto de inflexión. Desde ahí hay problemas y eso fue el inicio de una serie de discusiones que se van sucediendo", ha asegurado.

Además, la tertuliana ha destapado la realidad de la gaditana en la casa familiar de Fuente del Fresno. "Ana María se encuentra sola. Y digo sola y todos los demás en su contra", ha recalcado.

"Con Marina, hasta hace dos días se llevaba fenomenal, subiendo fotos a redes, porque es una más de la familia", le llevaba la contraria Beatriz Cortázar. "No estés tan segura de eso, me reafirmo en lo que digo", incidía Paloma.

Mientras, Alessandro Lequio también ha querido dar su punto de vista. "Fui uno de los primeros que dije que la relación era amortizada y la separación era cuestión de tiempo. Ella tiene todo el derecho a cambiar y a comenzar una nueva vida si quiere, pero que no le eche ninguna culpa a Ortega Cano", ha expuesto.

"La transformación es de Ana, que desde que fue a Supervivientes ha dejado de ser una persona anónima que no quería saber nada de los periodistas. Y ahora nos está contando sus problemas internos", ha opinado Cortázar.

Eso sí, Paloma ha dado la cara por la modista viendo que sus compañeros querían dejarla mal. "No me parece justo ni equilibrado que se achaque todo a que Ana María habla porque por eso ella trabaja en televisión. Y no me parece justo que un marido entre en televisión y diga: a ver si me dejáis en paz", ha concluido.