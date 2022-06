Paloma García-Pelayo va con todo y cuenta la verdad de la separación y los cuernos

El tema de la separación de Piqué y Shakira está todavía dando de que hablar. La verdad es que no es para menos porque la ruptura entre ambos se produjo inesperadamente y, sobre todo, ha generado muchos rumores.

Desde una posible infidelidad del futbolista a la cantante, con la madre del jugador Gavi, hasta una crisis que llevaban arrastrando por años. Lo cierto es que no se sabe con certeza el motivo exacto del porqué ambos han decidido tomar caminos separados.

Paloma García-Pelayo cuenta con numerosas fuentes en torno a la pareja que conoce todos los detalles de la ruptura. Aunque se niegan a hablar, no han podido evitar confesarle a la periodista un secreto a voces de estos dos personajes públicos.

Por lo que, tras la infinidad de rumores que han surgido en torno a la pareja, ahora ha llegado otro pisando fuerte. Asimismo, el tema se abarcó en El programa de Ana Rosa el pasado 15 de junio, donde Paloma García-Pelayo comunicó las noticias que había recibido en relación con ellos dos.

Una información que generó polémica sobre su veracidad o no, incluso llegando a causar una batalla de rifirrafes entre Paloma y una colaboradora estrella de ese programa, Cristina Tárrega.

Paloma García-Pelayo en contra de Cristina Tárrega

El programa en el que colabora Paloma García-Pelayo afirmó que Shakira había contratado una agencia de detectives con el propósito de averiguar si Piqué le estaba siendo infiel con otra mujer.

Una información que fue filtrada y llegó directamente en manos del espacio matinal de Telecinco. Joaquín Prat, presentador del club social del formato, dio su opinión al respecto sobre si la cantante habría sufrido la traición de los detectives al hablar sobre su acuerdo con ellos.

"A mí me dicen que la agencia de detectives que contrató Shakira es muy prestigiosa. No la ha traicionado en absoluto porque, entre otras cosas, sería romper un contrato de confidencialidad que rige todo este tipo de contrataciones", decía el periodista muy seguro.

Unas palabras que tuvieron el acuerdo de colaboradores como Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar. Por este motivo, la primera de ellas no dudó en aclarar el motivo de cómo había llegado ese rumor. "Esa filtración viene más por el entorno directo que por la empresa", señalaba.

A lo que Cristina Tárrega no tardó en rebatirle y decir de manera contundente que "ella (Shakira) no lo ha dicho y no lo ha contratado, no hay más". Lejos de seguir con lo que podría llegar a ser un fuerte cruce de palabras, Beatriz Cortázar también opinó al respecto.

"Tampoco es algo imposible porque estas agencias viven de los famosos y de este tipo de separaciones", decía intentando apaciguar el ambiente tenso. "No iba a cometer esa torpeza, es que no lo ha hecho", continuaba Cristina.

Esto acabó por molestar a Paloma García-Pelayo, que no dudaba en recriminar que "no es una torpeza, yo te hablo de pruebas si te valen". "Yo también te hablo de ellas, si te vale Paloma. Yo te hablo de Shakira, si te vale que diga que no", contestaba Tárrega.

Pero, lejos de acabar el rifirrafe, estas palabras enfurecieron aún más a la periodista. "¿Has hablado con Shakira y te ha dicho que no lo ha contratado?", decía en tono irónico. "Tú tienes tus fuentes y yo tengo las mías, Paloma", respondía tajantemente Cristina.

"No, es que como me estás interpelando directamente…". "Yo lo que te he dicho, Cristina, es que, en ocasiones, cuando hay separaciones conflictivas como esta, este tipo de material se obtiene como pruebas para el contencioso", sostenía Paloma.

"En ocasiones, sí, y yo te digo que no", concluía Tárrega bastante molesta y sin cambiar de postura.

Cristina Tárrega en sus trece

Tras el tenso cruce de palabras que provocó que el plató se quedara mudo, las colaboradoras no han querido hablar más al respecto. Pero, ante la situación incómoda que se había creado, de nuevo, una tertuliana volvía a intervenir.

"Tampoco es algo imposible ni cosa rara en Shakira en el caso de que lo haya hecho", concluía Beatriz Cortázar con el objetivo de calmar ese encontronazo que se había producido.

Sin duda, no es la primera vez que Paloma García-Pelayo y Cristina Tárrega protagonizan un rifirrafe. Las colaboradoras parecen no llevarse también a pesar de tener que compartir espacio de trabajo.

Es posible que el tema de Piqué y Shakira, que está tan de moda últimamente, haya pasado aún más factura a su fría relación. El tiempo dirá si protagonizarán más encontronazos como este u otros peores y más tensos.