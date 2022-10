Paloma García-Pelayo se va de la lengua y señala a Ana Rosa Quintana

Paloma García-Pelayo es una de las periodistas más bien valoradas de la crónica social. Su larga trayectoria en televisión, sin duda, es una de las más envidiables, ya que, en todos estos años, la periodista ha colaborado para numerosos programas de la pequeña pantalla.

Asimismo, desde 2006, colabora en uno de los programas más exitosos de Telecinco, El programa de Ana Rosa. Es allí donde la veterana del periodismo se encarga de traer día tras día nuevas informaciones de los famosos que más dan de que hablar.

De hecho, últimamente no se habla de otra cosa si no el rechazo de Kiko Rivera al prohibir a Isabel Pantoja ir a visitarlo al hospital. Al tratarse de un tema bastante peliagudo, era bastante predecible que fuera a producirse algún que otro desencuentro. Justamente, en esta ocasión, las dos protagonistas de este tenso momento han sido la misma Paloma García-Pelayo y Ana Rosa Quintana.

El desencuentro entre Paloma García-Pelayo y Ana Rosa Quintana

A día de hoy, todavía el duro episodio que vivió Kiko Rivera, que sufrió un ictus el pasado viernes, 21 de octubre, sigue siendo noticia. No solo todavía se comenta el estado de salud del DJ, sino también las visitas o no visitas que recibió este cuando se encontraba ingresado en el hospital.

Y es que desde que saltó la noticia de que el sevillano se encontraba hospitalizado, se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que su madre, Isabel Pantoja, fuera a verlo. De la misma manera sucedió también con su hermana, Isa Pantoja.

Recordemos, que con ambas, el exconcursante de GH VIP, no tiene muy buena relación por diferentes motivos. Finalmente, se supo que el mismo Rivera rechazó que su madre fuera a visitarlo al hospital donde se encontraba ingresado.

Como era de esperar, este tema ha generado bastante controversia. De manera que ha sido uno de los temas más comentados de la semana en los formatos televisivos, entre ellos, El programa de Ana Rosa. Justamente ha sido aquí donde se ha empezado a debatir sobre este asunto, que ha levantado todo tipo de posturas al respecto.

'La Reina de las mañanas' empezó exponiendo la posibilidad de que Rivera no quisiera verse con la tonadillera porque le saldría más rentable negociar una exclusiva con la reconciliación. Por parte de Joaquín Prat, el periodista confesó que no entendía la actitud del DJ.

"Hay algunos que pueden pensar que no quiere ver a su madre porque, luego, prefiere vender el conflicto. Hay que recordar que en la última exclusiva que da decía que sí quería un acercamiento con ella, que ya hablaba con las nietas y que tenía esperanzas en arreglar las cosas. Esto podría ser un argumento a favor de los que piensan que lo hace para rentabilizarlo", decía.

"Hay mucha gente que no se habla con su padre o con su madre durante décadas y que, a pesar de un ingreso hospitalario, no quieren ver a esas personas. ¿Podemos entenderlo?". Ante esta pregunta, la presentadora fue bastante contundente.

"Yo lo entiendo, pero durante décadas, no una vez sí y otra vez no dependiendo de cómo corra el viento", explicaba. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Paloma García-Pelayo, ya que no se mostraba de acuerdo.

"Realmente, Ana, no es cierto que una vez sí y otra vez no", replicó visiblemente seria.

Paloma García-Pelayo sentencia a su compañera

De esta manera, Paloma García-Pelayo se ha mostrado en desacuerdo con su compañera. "No es cierto tan así, no lo es, y no lo es porque desde entonces nunca se han llegado a hablar", insistió.

"Han tenido un encuentro cuando muere la abuela (Doña Ana), un encuentro personal, y después un intento de hablar con abogados. Esa relación está rotísima desde entonces", exponía.

Eso sí, Paloma García-Pelayo no quiso aumentar con la polémica que se estaba creando por su tenso encuentro con la presentadora. Por lo que decidió zanjar de una vez por todas este asunto.

"Yo creo que ahora lo importante aquí es su recuperación, que la tiene por delante, y efectivamente, aunque sea secundario, el trabajo también es importante, porque le afecta muchísimo a su vida. Así que a ver si entre todos se puede recomponer", sentenciaba.

