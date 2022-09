Paloma García-Pelayo sabe que la separación será dura porque el abogado está bloqueado

Paloma García-Pelayo se ha convertido en uno de los mayores 'azotes' para la familia Mohedano. Y es que ella está respaldando el testimonio de Rocío Carrasco tras ver sus pruebas y tener experiencias en primera persona con el citado clan. De ahí que ahora ha vuelto a darle a este un 'zasca' considerable.

Amador ha llegado a manifestar estos días que el distanciamiento con su sobrina iba a ser ya definitiva. Sí, porque habían optado por Marcos García Montes para que llevara a cabo medidas legales contra la hija de 'La más grande'. Pero la periodista ha vuelto a dejar de manifiesto que él está mintiendo.

Paloma García-Pelayo asiste atenta a la 'amenaza'

La colaboradora de El programa de AR acudió también como tal al último debate emitido de la docuserie En el nombre de Rocío. Allí, pudo escuchar, al igual que sus compañeros y los telespectadores, el nuevo órdago de Amador. Este afirmó que él y su entorno no se iban a quedar de brazos cruzados contra todo lo que estaba diciendo su sobrina de ellos.

En concreto, el chipionero dijo: “Toda la familia va a denunciarla”. A lo que añadió: “Ya lo he hablado con todos. Y cuando tenga el racimo de la familia afectada ¡a degüello!”.

Es más, Paloma García-Pelayo escuchó que él indicó que se habían puesto con el famoso García Montes. Sí, porque este sería el que llevaría el procedimiento judicial.

| La Noticia Digital

Ahí no quedó todo, pues el marido de Rosa Benito arremetió contra quienes defienden a Carrasco y se llaman Marea Fucsia. A todos estos les dedicó unas vergonzosas palabras: “Los fucsias ¿quiénes son? Le das mi teléfono y que me llamen a mí si tienen cojones. Los fucsias es para fusilarlos”.

“¡Qué coño los fucsias! Rosas con pinchos”.

Paloma García-Pelayo, más tajante que nunca, vuelve a dejarlo de mentiroso

La periodista de Telecinco oyó estupefacta las declaraciones del exrepresentante y, rápidamente, se ha puesto a contrastar la información que él dio sobre la demanda. De esta manera, ha tardado pocos segundos en desmontar su trola.

| gtres

Paloma García-Pelayo ha dejado en evidencia al de Chipiona diciendo: “La patata caliente está en que él ha dicho que va a haber una reunión para interponer una demanda conjunta y familiar para ir contra Rocío. Y que la va a llevar Marcos, lo que nos llamó la atención porque podría haber incompatibilidades profesionales”.

“Yo he confirmado con este abogado que nadie le ha llamado, que no se va a encargar del asunto y que tiene incompatibilidades profesionales. Las tiene porque conoce intimidades y datos confidenciales por lo que le sería imposible llevar a este clan en contra de Carrasco”.

Imposibilidad la de que él ejerza como letrado que ya adelantó la también letrada Montse Suárez en el plató de En el nombre de Rocío. Y es que indicó que “existe una prohibición clarísima de que ningún abogado puede defender intereses contrarios a los de un cliente anterior. Rocío Carrasco lo fue y lo es”.

García-Pelayo ha vuelto a desmontar nuevamente a Los Mohedano. A pesar de todo, parece que están dispuestos a llevar a su sobrina a los tribunales, pero ella no tiene ningún miedo al respecto. Y así lo ha dejado claro: “Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, porque me consta, que lo hagan”.

“Que lo hagan, no hay problema, pero yo me esperaría porque todavía no está todo contado”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón