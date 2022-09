Paloma García-Pelayo se harta y le frena para que no siga ensuciando la relación

Paloma García-Pelayo se ha erigido en una de las periodistas del corazón que más información maneja sobre Rocío Carrasco. Y es que conoce algunos detalles importantes en la vida de la madrileña que aún no han visto la luz.

Además, Paloma García-Pelayo ha demostrado durante sus apariciones en los diferentes programas televisión de Telecinco, que es una firme defensora de Rociíto. Esta semana, ha estado en el plató de En el nombre de Rocío para opinar sobre el capítulo cinco. Un episodio que versaba sobre la relación entre José Ortega Cano y 'la más grande'.

En dicho episodio, Rocío deja caer que Ortega actuó de manera reprochable con su madre en varias ocasiones. Y que sus formas no fueron las correctas a la hora de relacionarse con la chipionera.

Paloma García-Pelayo tiene que frenar a su compañero en pleno directo

Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha ahondado en las palabras de Ortega Cano tras emitirse dicho episodio. El diestro aseguró que emprenderá acciones legales contra Rocío Carrasco después de lo contado sobre él en En el nombre de Rocío.

En el citado capítulo se pusieron sobre la mesa muchos aspectos sobre el matrimonio del torero con su madre, calificándolo como "tóxico". Pues bien, hace unas horas era un colaborador de El programa de Ana Rosa el que ha ido más allá. Ha dado una información que ha tenido que rechazar de pleno la periodista Paloma García-Pelayo.

Pepe del Real aseguraba ayer que Ortega Cano se fue directamente a un despacho de abogados al día siguiente de emitirse el documental. Lo hizo para recibir asesoría judicial y demandar de forma inminente a la hija de Rocío Jurado.

Pepe del Real se pasa de frenada al mentir sobre Rociíto

"Me cuentan que aunque Ana María Aldón intenta no pronunciarse ante los medios sobre el documental. Sí en privado ha reconocido que su marido tiene carácter, pero asegura que nunca ha traspasado los límites. Que para nada es un hombre violento", ha empezado diciendo.

Sus declaraciones no han pasado desapercibidas para el resto de la mesa de corazón. "¿Pero quién habla de traspasar los límites? ¿Rocío Carrasco dice algo de traspasar los límites? Dice que no supo valorar a su madre", le ha espetado Joaquín Prat.

Sin embargo, Pepe del Real seguía en sus trece. "Pero hay un momento en el que Rocío dice que ante una situación que vivió su madre no pudo contenerse y se hizo pipí encima".

En ese momento, Paloma García-Pelayo le ha cortado. "Eso Rocío no lo dice en ningún momento. Eso Rocío no lo dice en el documental", ha afirmado con cara de asombro.

"Tiene todo el derecho del mundo a tomar todas las medidas que crea oportunas"

"Evidentemente las declaraciones de Rocío están ahí. Clarísimamente dice que su madre sufrió, que José no la valoró, que fue un error haberse casado y que ella vivió episodios que no tendrían que haber ocurrido".

"Y Ortega tiene todo el derecho del mundo a tomar todas las medidas que crea oportunas. También hay que medir las consecuencias y a dónde llevará esa demanda porque entiendo que Rocío tendrá pruebas suficientes para demostrarlo", ha continuado la tertuliana.

Antes de finalizar el tema, Joaquín Prat ha incidido de nuevo en que Rocío nunca ha afirmado que hubiese un "maltrato" a Jurado.

"Estamos hablando de una situación que Rocío no la plantea en el documental, dice que no le dio un trato a la altura de la mujer que tenía a su lado. Nadie está hablando en ningún caso de malos tratos. Nosotros medimos, no podemos hablar de cosas que no ha dicho la protagonista", ha sentenciado dejando mudo a Pepe del Real.