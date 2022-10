Paloma García-Pelayo desvela quién es el padre real de Kiko Rivera y él se preocupa

Paloma García-Pelayo ha reaparecido en el plató de Fiesta con una gran noticia: una entrevista que ha hecho templar a Kiko Rivera. Justo cuando el DJ empieza a tener mejor relación con su padre, la colaboradora ha conseguido el testimonio definitivo. Ha entrevistado a Loli, una amiga de Isabel Pantoja que reclama 80.000 euros que le prestó a la cantante.

Paloma García-Pelayo siempre ha tenido claro que Kiko era hijo de Paquirri y también ha sabido que Isabel Pantoja no era de fiar. Siguiendo datos objetivos, la tonadillera ha tenido demasiados problemas legales y lo último ha conmovido a España entera. Supuestamente le debe dinero a Loli, una mujer humilde que consiguió sus ahorros gracias a un negocio que regentaba.

Paloma, haciendo gala de la habilidad que le caracteriza, ha logrado entrevistar a la antigua amiga de la viuda de Paquirri. Su testimonio ha dejado sin aliento a Emma García, presentadora del programa, y los espectadores están muy sorprendidos. Las redes se han plagado de comentarios de internautas que exigen consecuencias para la tonadillera.

Paloma ha preocupado al marido de Irene Rosales, pues le ha demostrado que la verdad solo tiene un camino, aunque sea largo. La famosa quiosquera ha estado mucho tiempo en la sombra porque pensaba que Isabel le iba a devolver el préstamo. Su sueño ha tornado en pesadilla, pues se ha dado cuenta de que las intenciones de la cantante con son las más acertadas.

El músico no se ha pronunciado sobre esta historia, pero sí ha dejado claro que es hijo de Paquirri, el mejor torero de su época. “No sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo, me siento como tal y así será siempre”, le dice en Instagram. Esta red social ha ardido contra el músico, pues él ha sido el primero en poner en duda esta verdad absoluta.

Paloma García-Pelayo está al tanto de los rumores

Paloma sabe que ciertos medios han dudado de Isabel Pantoja, pues supuestamente mantuvo una relación sentimental secreta. Dicen que mantenía un romance con un médico sevillano que curiosamente guarda un gran parecido con el hijo de Paquirri. Sin embargo, todo es una coincidencia y la periodista sabe que Kiko lleva el mismo ADN que el torero.

García-Pelayo no quiere desviar la atención, lo único que busca es que la exnovia de Julián Muñoz pague lo que debe. El asunto es bastante serio porque ha fallado a una mujer humilde que ahora necesita el dinero, pues ya no puede trabajar más. Era propietaria de un quiosco en Sevilla, peor tiene una edad avanzada y ha tenido que retirarse.

La colaboradora ha conseguido que Loli hable en Fiesta, se ha desplazado hasta su domicilio y ha conseguido su testimonio. La afectada no quiere vengarse de nadie, simplemente pretende que se haga justicia porque necesita tranquilidad. Isabel era su amiga y quiso hacerle un favor, pero se ha dado cuenta de que se equivocó por completo.

Paloma García-Pelayo ha hecho historia

Paloma ha añadido un éxito más a su brillante carrera, nadie había mantenido una conversación tan sincera con la examiga de Pantoja. Se ha dado cuenta de que hay mucho dolor en sus palabras y eso solo significa algo: no está mintiendo. La artista está ganando mucho dinero porque tiene bastantes proyectos y lo justo sería que saneara sus préstamos.

García-Pelayo ha dejado sin palabras a todos los que quieren a la cantante, especialmente a sus hijos. La preocupación crece por momentos porque la deuda podría ponerse en manos de los tribunales. Recordemos que la sevillana no se puede permitir el lujo de tener más problemas con la justicia, está siendo vigilada al detalle.