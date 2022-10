Paloma García-Pelayo corta la relación porque él la trata mal y no la respeta

Paloma García-Pelayo, con pruebas y argumentos, apoya al máximo lo que a través de su docuserie está contando Rocío Carrasco. Esto la ha llevado a arremeter contra miembros de la familia de esta, como Rocío Flores, e incluso contra colaboradores que cuestionan el citado testimonio. De ahí que, por ejemplo, se ha enfrentado en varias ocasiones con Kiko Matamoros.

Precisamente el último choque entre ambos ha tenido lugar en el debate del documental que se emitió anoche. Hasta tal punto llegó la situación que ella lo acusó de no respetarla, dando por zanjada cualquier cordialidad entre ambos.

Paloma García-Pelayo, implacable con Kiko

La colaboradora de El programa de AR ha sido muy contundente con todas las personas que han avalado la historia de Antonio David, expareja de Carrasco. Y es que lo han defendido a ultranza sin que este siquiera mostrara una prueba de que lo que decía era cierto. Por este motivo no ha dudado en arremeter contra Matamoros en el último debate de En el nombre de Rocío.

La tensa situación se ha iniciado cuando él ha opinado sobre que la familia de Carrasco esté al lado de su exmarido. Lo ha hecho diciendo: “Si el clan se acerca a él por resentimiento, con revanchismo, por lo que haya podido pasar, me parece alucinante. Pero hay algo más, como todas estas manifestaciones han sido públicas supongo que tendrán una justificación”.

“Evidentemente yo no tengo memoria para retener todo lo que ha pasado en tantos años”.

| España Diario

Este argumento no ha gustado nada a Paloma, que ha decidido intervenir tan implacable como siempre. Así, le ha dicho: “¿Y tienes memoria para todas las veces que has apoyado a Antonio David públicamente? Y no solo que lo has apoyado, sino que has potenciado el discurso de él en varios programas de esta cadena”.

El 'zasca' de García-Pelayo ha 'revuelto' a Kiko, que rápidamente le ha contestado visiblemente enfadado. Sus palabras exactas han sido estas: “Por supuesto que la tengo, evidentemente. Como tú también la tendrás para toda la gente a la que has apoyado”.

“Supongo que será así, porque a lo mejor tenemos todos la memoria quebradiza”. Ante lo que ella tampoco se ha quedado callada: “Quebradiza no, simplemente es porque hay más de una víctima. Precisamente aquí hemos hablado y nos hemos señalado como responsables, como medios, periodistas y no periodistas, como tú, potenciando ese discurso”.

| Telecinco

A lo que ha añadido: “Entonces, todavía estoy esperando que, al menos, eso lo reconozcas. Porque en tus palabras lo único que haces es envolver. Tú has sido una de las personas que más cerca has estado de Antonio, en mi presencia y claramente”.

Paloma García-Pelayo ve aumentarse la tensión con Matamoros

Paloma García-Pelayo ha dejado seriamente en evidencia con sus declaraciones al padre de Laura Matamoros. Ha venido a 'sacarle los colores' recordando que él apoyó de manera vehemente al exmarido de Rocío sin cuestionar que le estuviera mintiendo.

Como es lógico, este cuestionamiento no ha gustado a Kiko, que ha decidido defenderse como ha podido. Visiblemente molesto, ha espetado a Paloma: “¿La homilía ha terminado?”.

Este comentario ha enojado a García-Pelayo que le ha dicho: “No me faltes al respeto. Simplemente, ten un argumento porque el que insulta o el que falta es que no tiene argumentos”.

| Mediaset

Pero él ha vuelto a intervenir: “¿Tú sabes lo que es una homilía? Pues entonces, no creo que haya ninguna falta de respeto. Respeto por tu parte porque si me quieres faltar al mismo, se lo faltas a todos esos profesionales que han sido altavoz durante años de ese discurso. La valentía hay que tenerla para todos, incluida para los que nos pagan y para los que nos dirigen”.

“Recuerdo y me hago responsable de la defensa que he hecho de ese señor. Son informaciones que me han llegado y que me han hecho balancear la situación. Entonces, he estado de un lado o de otro”.

Un reconocimiento de su error el que ha acabado realizando Kiko, ante el que la periodista ha añadido: “Muy bien, pues ya está”. Ella ha conseguido lo que esperaba, que entonara el 'mea culpa'. Eso sí, tiene claro que no le va a consentir jamás que le falte al respeto y que mientras más lejos de él mejor.

Paloma García-Pelayo recibe respaldo tras lo sucedido

La colaboradora, tras sus palabras, ha conseguido los aplausos del público del debate en redes sociales. Pero también se ha visto avalada por la propia Rocío, que también ha sido muy contundente con Matamoros. A este le ha dicho: "Tú en particular le has comprado absolutamente todo al ser".

"Le has comprado que tenía muy buena relación con mi madre y con mi padre, que yo no trataba bien a los niños y que los tenía desatendidos. Le has comprado absolutamente todo, vida mía". Él ha negado que fuera así y ella le ha dejado en evidencia: "La hemeroteca está ahí, te va a pasar igual que a Rosa y a Amador".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco