Paloma García-Pelayo confiesa que ya no le gusta porque no se porta bien con ella

Paloma García-Pelayo está muy decepcionada con la que fue su compañera de trabajo. Y es que, la periodista considera que, durante su última intervención pública, ha vuelto a mostrar el fuerte carácter que tiene y que, durante todo este tiempo, ha intentado ocultar.

Hace unos días, la revista Lecturas aseguró que Rocío Flores había sido despedida de El programa de AR tras no aceptar las nuevas condiciones que la productora,Unicorn Content, le había propuesto.

Y, aunque este es un tema que sigue sin aclararse, lo cierto es que hace varias semanas que la hija de Antonio David Flores no participa en las tertulias diarias de este matinal.

| gtres

Desde entonces, la influencer ha tomado la decisión de desaparecer del foco mediático y centrarse en sí misma. Ahora, y con el romance de Olga Moreno y Agustín Etienne de plena actualidad, Paloma García-Pelayo ha querido mandarle un importante mensaje a su compañera.

Paloma García-Pelayo, dura con la actitud de Rocío

Paloma García-Pelayo no ha tenido ningún problema en cuestionar la actitud que ha adoptado Rocío desde que su madrastra anunció públicamente su relación con el representante de famosos.

Y es que, a pesar de que siempre han mantenido una muy buena relación, todo apunta a que estas dos conocidas mujeres están más distanciadas que nunca.

Durante la emisión de El programa de AR de este martes 4 de octubre, los tertulianos del Club social tuvieron la oportunidad de comentar las últimas imágenes de la hija de Rociíto.

Paloma García-Pelayo reaparece tras varios días alejada del foco mediático | Telecinco

Nada más poner un pie en España tras sus vacaciones en México, Rocío Flores se tuvo que enfrentar a las incómodas preguntas de la prensa sobre la nueva relación sentimental de la ganadora de Supervivientes.

"Mira, acabo de llegar de México, hay siete horas de diferencia horaria, llevo once días desconectada completamente de todo lo que ha pasado en España. Así que, si me permitís", respondió la joven de malas maneras.

"¿Te habían contado algo antes de todo esto o te ha pillado un poco por sorpresa? ¿Lo sabías o no?", insistió la reportera de Europa Press. "No voy a decir nada, gracias. Me puedes seguir preguntando doscientas veces que te voy a contestar lo mismo", aseguró Flores, visiblemente molesta.

Al ver la reacción que tuvo su compañera de plató, Paloma García-Pelayo no pudo evitar comentar la actitud que tuvo la joven con los medios de comunicación de nuestro país.

"Como cada vez que dice algo sube el pan o se le va a criticar o alabar, pues la verdad es que yo haría lo mismo", opinó Joaquín Prat a la negativa de Rocío a pronunciarse públicamente.

Por su parte, Paloma García-Pelayo se mostró totalmente en desacuerdo con las palabras que acababa de pronunciar el presentador del programa. "Es lo suficientemente protagonista como para recibir a la prensa como otras muchas personas, de una manera más educada y cordial o diciendo más".

| Mediaset

Además, la periodista aprovechó la ocasión para mandarle un importante mensaje a la influencer. "Vienes de México y te estás perdiendo En el nombre de Rocío, que hay tanta información para ti".

Cristina Tárrega también se mostró muy crítica con la postura que adoptó Rocío Flores. "Podría decir 'acabo de llegar de vacaciones, no me he podido poner en contacto, le mando un beso'. Yo sí que echo de menos trabajar la normalidad".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Pues por eso estoy diciendo que podría reaccionar de otra manera", apuntó Paloma García-Pelayo a continuación.

En cambio, Marisa Martín Blázquez decidió lanzarle un capote a la joven. "A lo mejor ha contestado de esta manera, no porque no lo sepa, sino porque no tiene ganas de meterse en esos berenjenales de cosas que no le incumben", zanjó la periodista.