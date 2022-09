Paloma García-Pelayo anuncia quién es el padre del último hijo de Ana María Aldón

Paloma García-Pelayo se ha convertido en un referente informativo para los amantes de la prensa del corazón, su carrera le respalda. No ha fallado ninguna y siempre maneja datos de primer nivel, por eso es tan importante lo que ha contado sobre Ortega Cano. Según lo que ha contado en El Programa de Ana Rosa, el torero siempre ha sido consciente de las intenciones de su familia.

Paloma García-Pelayo se ha puesto en contacto con Kiko Jiménez “para cruzar datos” y se ha dado cuenta de algo: no miente. Ella también tiene la misma información: Ortega estuvo presente en la famosa reunión que situó a Ana María Aldón en el punto de mira. Supuestamente los hermanos del torero dudaban de la paternidad del hijo de la diseñadora y estaban dispuestos a hacerle una prueba de ADN.

| Telecinco

Paloma ha dado la cara por la andaluza, piensa que no tiene sentido dudar de su fidelidad y considera que están siendo injustos. Aldón siempre ha estado cerca de José Ortega Cano, fue la única que se mudó a Zaragoza cuando entró en la cárcel. Su intención era que el maestro no perdiera el contacto con el niño que tienen en común.

“Yo me quiero referir a las palabras de Ana María: dice que si lo han hecho espera que se hayan quedado tranquilos. Ortega dice que no ha habido ninguna reunión, pero a mí lo que me llega es que en ese encuentro sí estaba él. A mí me sorprende que él haya participado y si lo han hecho espero que se hayan quedado con la boca abierta”, dice la periodista.

Paloma no es la única que le ha dado la mano a la diseñadora, el colaborador Antonio Rossi comprende perfectamente su malestar. “No es poner en duda la paternidad, es que le hayan hecho esa prueba”, explica intentando arrojar luz sobre el asunto. “Desde el minuto uno me pongo en su lugar porque hay una base para sostener todo esto”, recalca García-Pelayo.

Paloma García-Pelayo defiende a Ana María Aldón

Paloma ha anunciado que el único padre del hijo de Ana María es José Ortega Cano y le parece sucio que se insinúe lo contrario. Considera que se ha cometido un atrevimiento machista, pues la andaluza nunca ha dado motivos para desconfiar de ella. Todo lo contrario, ha estado al lado del maestro en todo momento y nunca ha ganado dinero gracias a él.

| GTRES

García-Pelayo ha explicado cómo surgió la relación entre Ortega Cano y su mujer para que el público tome consciencia de la cruda realidad. “Una pareja adulta empieza una relación, Ortega conoce a esta mujer en Yerbabuena y se fija en ella, le pide el móvil y empiezan. A los tres meses ella se queda embarazada y yo no veo el problema”, comenta la periodista muy dolida.

La reputada tertuliana de El Programa de Ana Rosa defiende que Aldón no buscaba tener un niño, fue algo que surgió de forma natural. De hecho fue Ortega Cano el que se acercó a ella cuando se conocieron, él tenía mucho interés por conquistarla. La de Cádiz nunca ha perseguido la fama, por eso ha empezado tan tarde a trabajar en televisión.

Paloma García-Pelayo está cansada de seguir disimulando

Paloma, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, nunca ha dado un paso adelante para crear un conflicto innecesario. Pero está cansada de que siempre señalen a las mujeres y sabe mejor que nadie que lo que está pasando no es justo. Ha dejado claro que Ortega y el niño de Ana María comparten la misma genética.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La periodista ha alzado la voz y las redes se han hecho eco de su discurso, pues siempre ha tenido mucho poder entre sus seguidores. Ha demostrado que sus informaciones son reales, por eso es tan importante que haya aclarado la situación. Gracias a ella cada vez hay más personas que apoyan a la mujer del torero.