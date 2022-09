Paloma García-Pelayo anuncia que él se ha ido de casa porque el matrimonio no es bueno

Paloma García-Pelayo siempre se ha caracterizado por manejar información de primer nivel, por eso su presencia es tan importante. Es una de las mejores periodistas de Telecinco y participa en los programas del momento porque tiene mucho que aportar. Lo último que ha hecho ha sido aclarar la verdadera situación matrimonial entre José Ortega Cano y Rocío Jurado.

Paloma García-Pelayo ha participado en el nuevo documental de Rociíto y ha sacado a la luz un dato desconocido hasta la fecha. Juan de la Rosa, uno de los grandes aliados de la Más Grande, se fue de casa porque no soportaba algunos comportamientos. Vivía con la artista, pero supuestamente no toleraba ciertos comentarios de Ortega Cano y decidió marcharse.

Paloma prefiere contar la verdad, pues sabe que hay muchas teorías encima de la mesa y es imposible guardar el secreto para siempre. Ella mejor que nadie sabe que Rociíto tiene razón: la relación entre el torero y Rocío Jurado no era buena. Es cierto que estuvieron enamorados, pero también lo es que tuvieron bastantes problemas y que estuvieron al borde de la ruptura.

“Juan se va de la casa de Rocío Jurado, que es donde vivía, porque no puede más. Llegó un momento en el que no quiso soportar, consentir y presenciar nada más. Con todo el dolor de su corazón cogió sus maletas y se fue”, explica durante su colaboración en el documental.

Paloma ha sido acusada de haber traicionado a Antonio David Flores, pero los rumores no se ajustan con la realidad. Ha sido una de las pocas periodistas que siempre le ha puesto en duda y nunca le ha dado la razón a cualquier precio. Ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, por eso su testimonio tiene tanto peso.

Paloma García-Pelayo confirma la crisis matrimonial

Paloma desconfía de Ortega Cano, quien sigue asegurando que su amor por la Más Grande siempre estuvo exento de problemas. Sabe que el matrimonio no es bueno, nunca gozó de tan buena salud y era algo que todo el entorno tenía claro. Juan de la Rosa, mano derecha de la cantante, se dio cuenta demasiado tarde, pero actuó rápido y decidió cortar por lo sano.

“No le gustaba el comportamiento que tenía Ortega Cano y no le gustaba el uso que hacía de la casa”, confiesa al hablar de Juan. “No le gustaban las compañías, los amigos y amigas que invitaba y él se sentía responsable de todo eso porque Rocío confiaba en él. De la Rosa se fue destrozado de esa casa porque no estaba dispuesto a consentir ni una más”.

García-Pelayo reconoce que desconocía las intenciones de la Más Grande, quien supuestamente estaba dispuesta a separarse. Sí sabía que la relación matrimonial nunca había sido imputa, pero pensaba que la situación estaba controlada. La periodista ha desvelado que algunos de sus compañeros, como por ejemplo Jesús Mariñas, tenían más datos sobre el tema.

Paloma García-Pelayo reconoce que el problema es serio

Paloma ha desvelado que las diferencias entre Jurado y Ortega Cano eran cada vez más serias, por eso entiende el malestar de Rociíto. Sin embargo, ha aclarado que ella nunca supo que la cantante estaba dispuesta a terminar con el matrimonio.

“He de admitir que en su momento no lo sabía. Cuando ella fallece no sabía que había una intención de separarse, pero sí que conocía que las cosas no iban bien”, explica con total sinceridad.

“Sobre esa noticia, que la primera persona que la mencionó fue Jesús Mariñas, yo me puse a trabajar. A veces obtienes datos y doblas la información o de repente tienes otra todavía mejor”. Ha reconocido que ella se enteró de todo gracias a la investigación de Mariñas.