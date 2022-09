Paloma García-Pelayo se abre en canal para confesar cómo ha vuelto a enamorarse

Paloma García-Pelayo se ha abierto como nunca para dar su más sincera opinión sobre uno de los temas del momento. Y es que, a pesar de que los rumores comenzaron a salir hace unos días, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha sabido toda la verdad.

Hace tan solo unas horas, Olga Moreno regresaba a nuestras vidas con una sorprendente exclusiva. Después de que saliera a la luz su relación con Agustín Etienne, ha sido la propia ganadora de Supervivientes la que ha querido hablar del tema.

| gtres

"He encontrado a un hombre que me hace feliz", ha asegurado en su última entrevista en la revista Semana. "Me encanta cómo es, su forma de ser y su forma de tratarme".

"Vuelvo a tener ilusión, es el hombre que toda mujer querría tener a su lado. Me encanta y es muy importante en mi vida".

Ahora, Paloma García-Pelayo ha compartido con todos los espectadores de Telecinco sus duras reflexiones sobre este nuevo romance.

Paloma García-Pelayo no se corta

Paloma García-Pelayo no se lo ha pensado dos veces a la hora de dar su más sincera opinión acerca de la nueva relación de Olga Moreno y Agustín Etienne.

Este miércoles, 28 de septiembre, el tema principal del Club social de El programa de AR no ha sido otro que el ya sonado romance entre la empresaria sevillana y el representante de famosos.

"Yo creo que hacen muy buena pareja", aseguró Joaquín Prat, tras ver un vídeo recopilatorio de todas las declaraciones que televisiva ha hecho en esta conocida revista del corazón.

A continuación, Marisa Martín Vázquez quiso compartir una información que le ha llegado en relación con esta inesperada exclusiva.

| Europa Press

"A mí hace unos días me llegó la información de que se estaba gestionando una exclusiva hablando ya de que mantenía una relación con él, que es su representante y el representante de Rocío Flores", dijo la compañera de Paloma García-Pelayo.

Además, aseguró que lo que más le había molestado a Olga había sido que dijeran que su relación había comenzado mucho antes, cuando tan solo llevan dos meses juntos. "Ellos tenían una relación de mucha complicidad, y la química había surgido desde hace tiempo".

"E, incluso, me cuentan que ella estaba más por la labor de que se iniciara esa relación que Agustín. Él es un tipo al que le gustan las relaciones serias, no es un picaflor. Con Olga había conectado mucho y le había ayudado mucho en todo el proceso".

Por su parte, Paloma García-Pelayo también quiso pronunciarse acerca del romance del momento. "Llevan tratándose mucho tiempo por la representación profesional, Agustín ha vivido toda la crisis, ha vivido toda la separación, debe haber confidencias y confianza".

Pero, sin duda, la reflexión más dura de la periodista todavía no había llegado. Y es que, hay unas palabras de Moreno que no han dejado de resonar en la cabeza de la comunicadora.

| Mediaset

"Yo me quedo con las palabras de Olga de 'ya me tocaba ser feliz'. ¿Cuánto tiempo llevabas sin ser feliz Olga?", le preguntó Paloma García-Pelayo a la sevillana en directo.

"Ya te tocaba, pues sí, efectivamente. Si realmente es así, yo me alegro por su parte, pero la verdad es que todo es muy alambicado entre unos y otros y ahora el representante que estaba al lado de Antonio David mucho tiempo…".

Finalmente, Beatriz Cortázar zanjó la tertulia con un comentario mucho más neutral. "Es un clásico. Al final, el que tienes al lado, sea representante, guardaespaldas o entrenador. Gente que tienes muy cercana y con la que el roce hace el cariño. No es el primero que se lía o enreda con su representante".

