Paloma Cuevas explica los antojos de su embarazo y por qué ha elegido ese nombre

Paloma Cuevas ha estado un tiempo apartada en un segundo plano, pero ha regresado con fuerza por su nueva relación sentimental. Es amiga del cantante Luis Miguel desde hace muchos años, de hecho es madrina de su hijo, pero ahora ha dado un paso más. Supuestamente mantienen un bonito romance que podría terminar en boda y ella ya luce el anillo de compromiso.

Paloma Cuevas ha hablado con periodistas para desmentir el enlace, pero su padre no se ha pronunciado en un tono tan contundente. Victoriano Valencia ha aplaudido a Luis Miguel, está encantado de abrirle las puertas de su familia y le ha dado su aprobación. El empresario también disfrutaba de un contacto estrecho con Enrique Ponce, padre de sus dos nietas.

Paloma y el torero eran un matrimonio idílico dentro de la crónica social, nunca se había escuchado nada malo de ellos hasta su separación. Supuestamente fue Enrique el que tomó la decisión porque se dio cuenta de que iba a ser más feliz sin la diseñadora. La noticia pilló de sorpresa a todos, nadie imaginaba que una pareja tan consolidada fuera a terminar tan mal.

Paloma ha hablado en varias ocasiones de su exmarido y siempre lo ha hecho con un profundo respeto, nunca le ha reprochado nada. Antes de dar a luz a su segunda hija concedió una entrevista para explicar los antojos que estaba teniendo durante el embarazo. Aprovechó para dejar claro que Enrique era “un padrazo” y que le estaba ayudando mucho.

Cuevas desveló por qué había elegido el nombre y contó que su hija mayor quería otra opción, pero no le hicieron demasiado caso. “Nos debatimos entre dos nombres, pero nuestra Paloma quiere otro que nosotros no contemplamos, a ver qué pasa al final”. La empresaria contó que la niña estaba colaborando en el proceso porque deseaba abrazar a su hermanita cuanto antes.

Paloma Cuevas siempre ha contado la verdad

Paloma ha tenido varios problemas con Enrique Ponce, pero ella siempre ha ido con la verdad por delante porque no oculta nada. En todas sus entrevistas ha hablado bien de él, sobre todo cuando estaba embarazada de Bianca, su niña pequeña. Prometió que el diestro estaba pendiente de todo y aseguró que solucionaba todos sus caprichos.

“Sí que tengo muchos antojos, es normal, pero la verdad que no puedo pedir más porque me miman y me cuidan mucho. Enrique es un padrazo y yo estoy feliz con mi embarazo, son mis dos bendiciones”, comentó la hija de Victoriano Valencia. Según contó, la pequeña de la casa ayudó a elegir el nombre para el bebé, pues había un debate muy candente.

Cuevas supuestamente está a punto de dar un paso más con su nuevo novio, aunque ella no se ha pronunciado al respecto. Aseguran que quiere pasar por el altar y que lo hará “por todo lo alto” porque está muy enamorada de Luis Miguel. Se conocen desde hace tiempo, pero el artista no habría desvelado sus sentimientos hasta unos meses.

Paloma Cuevas ya ha tomado la decisión

Paloma podría ganar mucho dinero hablando de lo que está pasando en su vida, pero prefiere ser prudente y guardar silencio. Sabe que lo más acertado es permanecer en la sombra porque Luis Miguel es un cantante de fama internacional. La boda del cantante daría la vuelta al mundo, así que hay que ser muy prudentes antes de confirmar la noticia.

Cuevas cuenta con un grupo de periodistas que están dispuestos a trasmitir su versión, pero no lo hará a cambio de ningún contrato. La decisión está tomada y sabe que ha elegido bien: prefiere proteger su amor y andar con paso firme. Su padre está encantado de que haya rehecho su vida, Enrique Ponce hizo lo mismo justo después de firmar el divorcio.