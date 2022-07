Paloma Cuevas descubre que sus hijas no recibirán la herencia que Ponce esconde

Ana Soria y Enrique Ponce siguen adelante con su historia de amor a pesar de los obstáculos que han podido encontrarse en el camino.

La joven almeriense y el torero se lamentaban por el acoso que habían sufrido a raíz de comenzar su relación, sobre todo tras el polémico divorcio de Ponce y Paloma Cuevas.

A pesar de que en un primer momento la parejita se deshacía en muestras de cariño y tiernos mensajes en redes sociales, optaban por desaparecer por completo de las mismas.

"Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí. Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor", confesaba Ana recientemente en una entrevista.

"Somos gente normal que intentamos hacer una vida normal, enamorados", añadía. "Quiero a Enrique más que a mi vida".

El principal problema que parece afrontar ahora la pareja sigue siendo el distanciamiento con las hijas del torero, Bianca y Paloma.

Todo indica que las niñas no terminan de aceptar a la nueva novia de su padre y se lo habrían dejado muy claro vetándola por completo de sus vidas.

De hecho, siempre que Enrique viaja a Madrid para pasar tiempo con las niñas lo hace solo, ya que ellas no le perdonan que se haya separado de su madre.

Hasta el momento, Ana Soria era casi una desconocida y pocos o casi ningún detalle se había filtrado sobre su vida. Aunque poco a poco ya vamos conociendo más.

De hecho, parece que la joven viene de una familia bastante acomodada, siendo hija de Fernando Soria, un importante abogado, y Rosa Moreno del Rosal, que administra uno de los centros médicos del cuidado de la piel más destacados de Almeria.

Ana Soria destapa los detalles que nadie conocía sobre su vida

Justo por eso, no cabe duda de que el día de mañana obtendrá una gran herencia a la que seguramente sabrá sacar buen provecho.

Y, teniendo en cuenta que su relación con Ponce siga viento en popa como hasta ahora, el diestro también podrá beneficiarse de la misma.

De lo que no cabe duda, es de que la pareja tiene grandes planes de futuro para su relación. Y Enrique ha querido dejarlo muy claro.

"Le pese a quien le pese, Ana y yo estamos muy enamorados. Ana es la mujer más increíble, en todos los sentidos, que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Quiero a Ana con locura", aseguraba.

De hecho, anunciaba a bombo y platillo que estaba buscando el momento adecuado para pedirle matrimonio a su novia. "Es la mujer más maravillosa que he conocido nunca. Quiero pasar el resto de mi vida junto a ella".

De esta forma desmienten los continuos rumores de crisis y dejan claro que siguen tan enamorados como siempre o más.

Tanto es así, que Enrique también ha tomado una drástica decisión sobre su futuro profesional.

"Sí es cierto que ella no quiere que Ponce vuelva a torear, porque, a pesar de que suele ir a verle a las corridas, y de que es muy taurina, lo pasa verdaderamente mal".

Justo por eso, el ex de Paloma Cuevas se plantea llevar a cabo "una retirada paulatina y digna. Torear en plazas de primera categoría y, si procede, saltar a las plazas americanas de mayor renombre".

Además, parece que la parejita también tiene cada vez más proyectos en común. Y es que el pasado enero constituían una sociedad limitada, Kranevitte’s 22, de la que ambos son administradores y socios a partes iguales.

