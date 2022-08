Paloma Cuevas confirma lo del embarazo y sospecha que el padre del bebé no volverá

Paloma Cuevas es hija de uno de los empresarios más influyentes de la prensa del corazón, por eso su presencia es tan importante. Se ha ganado el respeto de todos, pues nunca ha comercializado con ciertos asuntos para evitar la mirada de los curiosos. El tiempo le ha dado la razón y ha aprendido a vivir sin Enrique Ponce, con quien estuvo más de 20 años.

Paloma Cuevas se separó del torero, anunciaron la noticia y sorprendieron a todos porque parecía un matrimonio perfecto. Enrique enseguida empezó una relación con Ana Soria, una joven estudiante de Derecho con la que reside en Almería. El noviazgo es tan estable que en más de una ocasión se ha especulado con un posible embarazo, pero no es verdad.

Paloma tuvo oportunidad de escuchar las excusas de Ana Soria, quien concedió una pequeña entrevista en el diario La Razón. Aseguró que no estaba embarazada, todo eran suposiciones de periodistas que no encontraban respuesta a sus preguntas. Son muchos los que piensan que el bebé no tardará en llegar, pero habrá que esperar un tiempo.

Paloma ha confirmado que la novia de su ex tenía razón en lo del embarazo: no estaba esperando ningún niño. “No queremos entrar en nada porque queremos vivir nuestra vida al margen de la prensa, pero te digo que nada de bebé. Como siempre inventando, en nueve meses comprobarás que no te estoy engañando”, le comento la almeriense a una periodista.

Cuevas conoce el origen de los rumores porque tuvo que pasar por lo mismo, es el precio que hay que pagar por una relación pública. Enrique Ponce, uno de los grandes toreros del país, anunció su retirada por sorpresa y ahí comenzaron los rumores. Una de las teorías era que su novia estaba esperando un niño, pero el tiempo ha demostrado que todo era un rumor.

Paloma Cuevas sabe que la decisión no tiene retorno

Paloma ha estado muchos años casada con Enrique, además del tiempo que estuvieron de novios, así que le conoce perfectamente. Sospecha que no volverá a las plazas de toros, independientemente de cuando decida tener un hijo con su pareja. El exmatrimonio ha llegado a un acuerdo después de mucho esfuerzo, no ha sido fácil y todavía no están exentos de problemas.

Cuevas, según han contado en Telecinco, le pidió más de una vez al diestro que se retirase, pero él declinaba la propuesta. La estudiante de Derecho lo ha conseguido y todo hace pensar que la decisión es firme, al menos eso piensan los expertos. Siguiendo las teorías que están circulando, Enrique podría volver, pero de forma puntual y aislada.

El ex de la empresaria está de plena actualidad, pues varios medios aseguran que va a casarse con Ana Soria dentro de unos meses. Quizá después de esto den el paso final: ampliar la familia y anunciar la noticia por todo lo alto para evitar rumores. El padre del futuro bebé supuestamente está entusiasmado, le hace mucha ilusión la idea.

Paloma Cuevas prefiere mantener las distancias

Paloma sabe mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón, por eso siempre se ha mantenido al margen. Muchas veces se ha rumoreado con un posible embarazo de Ana Soria y ella no se ha pronunciado para evitar polémicas. Ha hecho lo correcto, pues el tiempo ha confirmado que todo eran teorías sin fundamento.

Cuevas sospecha que Enrique, padre del primer niño de Ana, no volverá a las plazas de toros de forma indefinida. Quizá participe en algún evento solidario o en alguna corrida puntual, pero su intención es disfrutar de su noviazgo. Ha invertido en buenos negocios, no tiene necedad de regresar a los ruedos ni de ponerse en peligro delante de un toro.