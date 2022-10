Paloma Cuevas confiesa al fin por qué se separó del hombre que le dejó embarazada

No cabe duda de que Paloma Cuevas vuelve a acaparar todos los titulares de medios nacionales e internacionales. Y no es para menos la verdad porque desde hace unas semanas la socialité se encuentra en el punto de mira por una posible relación sentimental con su amigo, Luis Miguel. Sin embargo, todavía hoy en día se sigue hablado del verdadero motivo de la separación de esta con el padre de sus hijas, Enrique Ponce.

Nada más romper su matrimonio en 2020, ambos aseguraron públicamente que la separación fue de mutuo acuerdo y que todavía mantenían buen rollo. "Nos ha dado amor, una relación maravillosa y una bonita familia que es nuestra pasión", decía la cordobesa en su día.

"Pero la felicidad a veces se bifurca en caminos diferentes y hace tiempo decidimos recorrerlos, pero unidos siempre en un horizonte común, ver crecer a nuestras hijas en familia", proseguía.

Sin embargo, estas declaraciones podrían no ser del todo lo que parece por una clara razón. Y es que, por fin, se ha conocido el verdadero motivo de que ambos decidieran poner punto y final a su historia de amor.

La exnovia de Luis Miguel a Paloma Cuevas: "a usted la dejaron porque ya no la soportaban"

Fue en el año 2020 cuando Paloma Cuevas y el torero, tras 24 años de matrimonio, optaron por emprender caminos por separado. "Porque ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos el uno al otro y a nuestras respectivas familias, con las que mantenemos una relación extraordinaria", dijo por aquel entonces Paloma Cuevas.

"La vida es así y hay que vivirla, sin dramas, abrazándola con todo el cariño del que somos capaces. Gracias por vuestro cariño y respeto", aclaraba. No obstante, pese a que ella insistía en que la separación fue cosa de los dos, toda esta creencia se derrumbó cuando empezaron a surgir algunos rumores.

Según algunos medios, afirmaban que la expareja no mantendría la mejor de las relaciones debido a la finca en la que ambos vivieron, La Cetrina. Eso sí, a los pocos días, la misma Paloma Cuevas explicaba para ¡Hola! que "jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas".

"Nos llevamos muy bien y eso no va a cambiar... porque eso es imprescindible para que mis hijas sean felices", desvelaba dando a entender que las habladurías eran falsas. Pero, hace unas semanas, salió a la luz un supuesto comentario que había escrito Cuevas en Instagram a la exnovia de Luis Miguel, en el que daría a entender que la ruptura no fue de lo más amistosa.

"Le ha dado el anillo a Paloma, te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento, Mercedes, ese anillo no era para ti", se podía leer en el mensaje en cuestión.

No obstante, tan solo pocas horas después, la exmujer de Enrique Ponce desmentía que había escrito este comentario y, además, aseguraba ser víctima de una usurpación de identidad. Sin embargo, al parecer este mensaje no iba mal encaminado porque habría afirmado que la relación entre ella y el torero no sería tan idílica como hacían ver.

A estas declaraciones de Paloma Cuevas, Mercedes Villador ha lanzado un mensaje vía redes sociales que, seguramente, va dirigido a la supuesta novia del cantante. "Cuando la señora escribe en su revista de cabecera a su favor e insinúa que mi relación fueron dos años ‘catastróficos’ como los de ella".

"Señora, a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %. Deje de ser tan mustia, que ya está muy obvia", escribía en Instagram.

Paloma Cuevas, de piedra al ver las declaraciones

De manera que, según lo que explica Mercedes Villador, el torero habría sido quien hubiera dado el primer paso de la separación. Y, lo que es más evidente, que esta decisión estaría motivada, en palabras de la exnovia del mexicano, "ya no la soportaba".

Por lo tanto, estas palabras desmentirían completamente la versión que en su día ellos mismos vendieron a la prensa. De momento, ninguno de los dos ha hablado al respecto, de hecho, todo parece indicar que no lo harán porque ambos se mantienen alejados de la vida pública.

