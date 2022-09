Paloma Barrientos, la periodista acusada de enamorar a Ortega Cano, tiene un problema

Paloma Barrientos es una de las tertulianas destacadas del Programa de Ana Rosa. La veterana periodista trabaja también en muchos otros medios de crónica social y prensa rosa.

Pocos saben que, en realidad, es licenciada en Ciencias Política y Sociología, pues es periodista desde hace más de 35 años. Empezó su carrera en una revista de hace muchos años, Sábado Gráfico y durante bastante tiempo se dedicó también a la información generalista.

Director adjunta de Vanitatis y colaboradora de Es la Mañana de Federico, Paloma conoce los códigos de Telecinco y sabe que las tertulias suben muy a menudo de tono. No obstante, lo que ha pasado esta semana, pocas veces se ha visto y ha tenido a la propia Paloma como protagonista.

Paloma Barrientos recibe una dura reprimenda en directo

Paloma Barrientos suele acudir al programa matutino de Telecinco con información contrastada de fuentes solventes. Eso implica que quiera dar las informaciones que posee para que el público las conozca. Lo hace con vehemencia, seguridad y, si hace falta, elevando el tono de voz.

Tiene que luchar contra Alessandro Lequio, Cristina Tárrega, Beatriz Cortázar o Bibiana Fernández. Todos quieren hablar y a veces se monta un guirigay que se hace bastante complicado de seguir para el público.

Joaquín Prat hoy se ha hartado y ha explotado en directo. Estaban hablando de Shakira y de Gerard Piqué. El futbolista ha concedido una entrevista de la que todos querían opinar, por lo que una vez ha concluido el video de presentación, los colaboradores se han lanzado sin miramientos.

Todos hablaban a la vez, nadie frenaba y aquello era un gallinero ensordecedor. Hasta que Joaquín Prat ha puesto orden. O lo ha intentado.

Lo ha tenido que hacer a grito pelado, como pocas veces habíamos visto. "Estáis todos hablando unos por encima de otros y lo hacéis todos los días. Es increíble que no hayáis entendido todavía cómo funciona esto".

Entonces sí, todos han callado asustados. Todos menos Paloma Barrientos, que ha seguido hablando, sin atender a las advertencias de Joaquín. Entonces sí, Prat ha tenido unas duras palabras hacia su compañera. "Pero te da igual, ¿verdad? Porque tú has venido a hablar de lo tuyo, a que no se entere el espectador", le ha reprochado a Paloma Barrientos.

La veterana periodista se ha amilanado un poco, pero fiel a sus informaciones antes que a nada, ha seguido hablando.

"No, no me da igual, Joaquín, no regañes. Yo no he venido a hablar de lo mío. Lo que he dicho es que Shakira tiene que pasar 184 días fuera de España y puede vivir en España". Di que sí, Paloma, tú a lo tuyo.

Paloma Barrientos y su relación especial con Ortega Cano

Lo cierto es que Paloma Barrientos va ganando un protagonismo inesperado y no buscado. Hace unas semanas, se instalaba el rumor de que José Ortega Cano podría estar ahogando sus penas matrimoniales con Paloma. Por lo visto, tienen muy buena relación y el diestro vería en ella a una buena amiga a la que contar su drama.

Paloma salió rápido al paso negando taxativamente estas informaciones y asegurando que la relación con Ortega es estrictamente profesional. Eso sí, se tienen confianza y es de las pocas a las que Ortega Cano coge el teléfono y cuenta alguna cosa de su situación sentimental. Paloma ha defendido al torero a capa y espada en su guerra familiar con Ana María Aldón.

Una muestra más de que Paloma tiene buenos contactos. Los que dan más de 30 años dedicada a tu profesión en cuerpo y alma. Aunque te cueste alguna reprimenda en directo.