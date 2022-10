Paloma Barrientos cuenta qué ha logrado ya la madre biológica de José Fernando

Paloma Barrientos es una periodista del corazón que colabora asiduamente en varios programas de Telecinco. Y en estos no ha dudado en hacer mención a un tema peliagudo. Nos estamos refiriendo a la posible entrevista que dará próximamente en la prensa la mujer que dio a luz a José Fernando y Gloria Camila.

Es más, ha reconocido qué le parece que esta mujer dé ese paso e incluso sabe lo que ya ha conseguido provocar. Ha logrado preocupar a Ortega Cano y a sus vástagos.

Paloma Barrientos, conocedora de lo que va a suceder próximamente

La colaboradora de El programa de AR ha conocido estos días, a través de Diego Arrabal, el nuevo problema al que se enfrentan los hijos de Ortega Cano. El fotógrafo ha revelado que la madre biológica de ellos está dispuesta a hablar con la prensa de España. De esta manera, hablaría públicamente de la adopción de José Fernando y Gloria Camila.

El que, por primera vez, pudiera aparecer en los medios esta mujer colombiana ha generado un enorme revuelo. Y, como es lógico, ha propiciado un auténtico mazazo en la casa del diestro.

Primero, porque sabe que cobrarían fuerza los rumores que siempre han indicado que el proceso de adopción no fue del todo claro. Segundo, porque el de Cartagena es consciente de que su hija especialmente atraviesa un momento muy duro y no estaría preparada para afrontar algo así.

| Trendings

Precisamente en el programa Fiesta, donde ha colaborado Paloma este fin de semana, se han sacado a la luz las impresiones de él. Se ha hecho a través de una conversación grabada entre él y Aurelio Manzano. Periodista que sobre el asunto ha afirmado: “Todavía no sabemos si esto es así, no sabemos dónde está esa mujer, no se le ha puesto nombre ni cara”.

Después, se ha emitido el diálogo entre los dos donde el padre de José Fernando ha confesado que la madre biológica en un proceso de adopción no conoce a dónde van sus hijos. Lo ha hecho diciendo: “Eso el que lo sabe soy yo y Rocío Jurado. Tendremos que saber quién ha dado ese tipo de noticia”.

“Puede ser también una cosa inventada, ¿me entiendes? Es lo más fácil. Yo no sé ahora mismo de qué se puede tratar el tema”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Paloma Barrientos opina sobre la posible entrevista de la madre biológica de José Fernando

La periodista del corazón, tras la emisión de dicho audio, ha tomado la palabra. Lo ha hecho para dar a conocer la última información que tiene al respecto de tan peliagudo asunto. De ahí que ha dicho: “El viernes estuve hablando con Ortega y me dijo que estaba preocupado y triste por lo que estaba pasando Gloria Camila”.

“Y es que su hija lo ha pasado realmente mal en muchas situaciones: la adoptaron, se murió su madre, su padre fue a la cárcel, el enfrentamiento con Rocío Carrasco...”.

| GTRES

En este punto, Barrientos no ha dudado en dar su opinión sobre que la citada madre biológica hable. Ha expuesto: “Sacar ahora esta historia me parece realmente tremendo. Es que no hay derecho”.

Un punto de vista que ha sido compartido por Aurelio, que ha añadido: “Es complicado y hay que esperar a ver qué pasa. A mí personalmente me parece una aberración. Y al torero le preocupa, sobre todo, por Gloria que hace unas semanas dijo estar mal por un tema de salud mental”.