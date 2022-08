Paloma Barrientos anuncia que el matrimonio se ha acabado y que está decepcionada

Paloma Barrientos acaba de anunciar que uno de los matrimonios más mediáticos de nuestro país acaba de poner punto y final a su historia. Y es que, después de un verano marcado por la duda, todo apunta a que ya no hay marcha atrás.

Desde que Ana María Aldón decidió hacer pública su situación sentimental junto a Ortega Cano, no se habla de otra cosa. Tras su retiro, la colaboradora de televisión ha decidido no callarse más y ha contado todos los motivos que le han llevado a distanciarse de su marido.

Ahora, Paloma Barrientos no ha podido ocultar su decepción con la exsuperviviente después de su última intervención televisiva. Este domingo 28 de agosto, la diseñadora se ha vuelto a sentar en el plató de Ya es verano para hablar de la última intervención pública de su cuñada.

Durante su entrevista, la cuñada de Conchi Ortega Cano se mostró muy tajante con algunos de los colaboradores. Pero, sin duda, una de las que peor salió parada fue la propia Barrientos.

Paloma Barrientos está muy decepcionada

Paloma Barrientos no se puede creer que la mujer de Ortega Cano haya dado una imagen de su marido muy diferente a la que ella misma conoce.

"Lo que he vivido yo con vosotros es que tu marido si te ha dado tu sitio. Y me parece una pena la situación a la que ha llegado", aseguró la periodista.

"¿A la que he llegado yo? Entonces te falta mucha información", apuntó la invitada, visiblemente molesta. "Un matrimonio son dos personas".

"Pero la que has hablado y has dado entrevistas has sido tú. Y quien ha puesto en desvalor tu situación eras tú. ¿Tenías necesidad de que fuera todo esto público?", le preguntó a continuación Paloma Barrientos.

"Es que todo ha sido público. Porque la primera persona que se sienta a decir que el amor de su vida es Rocío Jurado es él. Yo tengo un niño con 9 años y no es justo que me digas que yo soy la culpable".

En este momento, a Paloma no le quedó otra opción que darle la razón a la diseñadora. Y es que, según la comunicadora, este comentario estuvo totalmente fuera de lugar.

"Cuando dijo eso que con eso estoy de acuerdo contigo", ha dejado claro, Paloma Barrientos. "Ah, hombre gracias", dijo en voz alta Ana María Aldón.

"Yo no tengo necesidad de que te encuentres mal y de que mis preguntas no te gusten", aseguró Barrientos antes de echarle en cara la forma que ha tenido de actuar. "¿Cuándo lo hablasteis? Porque quizás tendría que haber sido ese mismo día".

"La próxima vez te pregunto a ti cuando tiene que ser la conversación. Es que no puede ser, un matrimonio es de dos", dijo muy contundente Ana María Aldón. "No te tienes que tomar todo a mal ni estar a la defensiva", se defendió Paloma Barrientos.

"El problema es que estoy cansada de que todo el mundo diga cuando tengo que hacer las cosas y cuando tengo que reunirme", sentenció la tertuliana de Telecinco.

Un compañero de Paloma Barrientos se enzarza con la invitada

Pero, cuando parecía que la tensión con Paloma Barrientos desaparecía, Aurelio Manzano decidió enzarzarse en una fuerte discusión con Ana María.

"A mí me dicen que ese cónclave fue antes de junio, a lo mejor tú te enteraste en junio", explicó el colaborador. "Tú a mí no me lo vas a decir", aseguró ella. "No, el que te lo dice soy yo que me he enterado del cónclave", se defendió a continuación Manzano.

"Si la persona que te habla a ti estoy harta, hartísima. Durante 10 años no ha parado de dar información falsa con la intención de ensuciar la imagen mía y de mi marido", apostilló con dureza, señalando directamente a su cuñada Conchi.

"Tú tienes un problema y es que das por hecho muchas cosas. No es Conchi la que me da la información. Yo hablo con más gente de la familia", apuntó el compañero de Paloma Barrientos.

"La fecha es importante porque en marzo Ana María ya se estaba quejando de que Ortega Cano no daba la cara por ella. Y estamos en agosto y todavía se sigue quejando", puntualizó el comunicador. "No vengo a quejarme. Y no espero nada de nadie. ¿Te queda claro?", sentenció la invitada.